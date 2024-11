Bolid de 350.000 euro confiscat de polițiști în Portul Constanța

Poliţiştii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă au descoperit în Portul Constanța un autoturism de lux, căutat de către autoritățile din Franța, pregătit pentru a fi exportat în Turcia.Autoturism de lux cautat de autoritatile din Franta, descoperit de politistii de frontiera in Portul ConstantaÎn ziua de 29.11.2024, poliţiştii de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Constanța Sud, aflați în incinta unui operator portuar, au efectuat controlul asupra unui autoturism, an de fabricaţie 2020, înmatriculat în Germania, adus de către un cetățean din Belarus, în vârstă de 32 de ani.În urma verificărilor specifice, poliţiştii de frontieră au constatat că autovehiculul figurează semnalat ca bun căutat în vederea confiscării, alertă introdusă de autorităţile din Franța. Autoturismul urma să fie exportat în Turcia pe o navă tip RO-RO (mijloc naval de transport mărfuri în regim internațional, cu rampe/șine de încărcare/descărcare), având ca destinație finală statul Kârgâzstan.Autovehiculul, evaluat la aproximativ 350.000 lei, a fost indisponibilizat la sediul instituției pentru continuarea cercetărilor.În acest caz, poliţiştii de frontieră efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de tăinuire, urmând ca la finalizare să fie dispuse măsurile legale care se impun.