CĂUTĂRI CU SCAFANDRI la Costinești. Doi bărbați DISPĂRUȚI ÎN MARE, de NEGĂSIT!

În dimineața zilei de vineri, 23 septembrie, 23 de pompieri din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Dobrogea”, cu mai multe ambarcațiuni, au reluat căutările celor doi bărbați dispăruți în Marea Neagră, la Costinești: Lucian, de 21 de ani, dispărut din 9 august, când a intrat în apă împreună cu prietenul lui, de asemenea răpus în valurile mari, și Alexander Gabov, un cetățean rus dispărut pe 18 septembrie, în timp ce făcea kitesurfing.S-a pierdut șirul zilelor de când este căutat Lucian. Tânărul era pe litoral împreună cu prietenul lui, Aurel, pentru a munci pe timpul verii. Ambii studenți în Iași, ambii cuminți, harnici și studioși. În după-amiaza zilei de 9 august, au intrat în apa mării să se răcorească. Nu au mai ieșit. Trupul neînsuflețit al lui Aurel a fost găsit după câteva zile, dar Lucian încă mai este căutat. În ziua fatidică, salvamarii arboraseră steagul roșu, din cauza valurilor puternice.La mai bine de o lună de la dispariția în apă a celor doi, în după amiaza zilei de duminică, 18 septembrie, un alt apel la 112 semnala o nouă situație dramatică. Alexandre, în vârstă de 49 de ani, angajat al unei companii petroliere, făcea kitesurfing în dreptul plajei din Costinești, sub privirile soției și fetiței de 10 ani. La un moment dat, a dispărut în valuri. Au fost mobilizate forțe atât de la ISU Dobrogea, cât și de la Agenția Română de Salvare a Vieții Omenești pe Mare, Garda de Coastă și Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră, sub coordonarea celor de la Autoritatea Navală Română, pentru a se desfășura căutări atât în apropierea țărmului, cât și în apele teritoriale ale României și Bulgariei. În zadar, însă.Joi, 22 septembrie, ANR a anunțat că suspendă căutările cu forțele întărite. „Pe 22 septembrie, s-a luat decizia suspendării căutărilor în cazul bărbatului dispărut în mare în zona Costinești, după ce a plecat să practice wind-surf și nu a revenit la uscat. În conformitate cu istoricul operațiunilor de căutare și salvare (SAR), începând cu data de 18 septembrie, dată la care MRCC din cadrul Autorității Navale Române a fost alertat prin numărul unic de urgență 112 despre dispariție, activitățile de căutare și salvare de vieți omenești pe mare s-au desfășurat cu suportul Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare (ARSVOM), a Gărzii de Coastă, a Inspectoratului pentru Situații de Urgență "Dobrogea" (ISU Dobrogea) și a Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă (FRONTEX).La data 19.09.2022, în urma solicitării MRCC, un avion FRONTEX a decolat din Burgas, Bulgaria, și a survolat zona conform planului de căutare furnizat de către MRCC. Suportul naval a fost asigurat de o navă a ARSVOM și una a Gărzii de Coastă. O ambarcațiune împreună cu o echipă de scafandri ai ISU „Dobrogea” au făcut căutări în zona de litoral Costinești, de la Tuzla la 23 August. La data de 20.09.2022, un elicopter SMURD a survolat zona de coastă Costinești. În cadrul operațiunilor de căutare și salvare au fost implicate unități aparținând ARSVOM și ale Gărzii de Coastă. Scafandrii din cadrul ISU au efectuat căutări subacvatice.Operațiunile de căutare și salvare s-au extins și în zona exclusiv economică a Bulgariei, cu aeronava aparținând FRONTEX.La data 21.09.2022, MRCC a solicitat ARSVOM si Gărzii de Coastă reluarea operațiunilor de căutare. O navă ARSVOM a oferit sprijin pentru echipa de scafandri aparținând ISU “Dobrogea” și a continuat operațiunile de căutare conform planului furnizat de către MRCC. Nava Gărzii de Coastă a continuat operațiunea de căutare în zona de căutare indicata de către MRCC, având sprijin aerian din partea aeronavei FRONTEX.După cele 4 zile de căutări s-a decis suspendarea acțiunilor până la apariția unor informații noi relevante cazului, timp în care navele care tranzitează zona sunt solicitate prin aviz către navigatori, care se emite la fiecare șase ore, să întărească, vegheze și să raporteze orice informație către MRCC Constanța. De altfel, orice persoană care are un indiciu despre bărbatul căutat este rugată să apeleze numărul unic de urgență 112 sau Serviciul MRCC la numărul 0241/61.59.49”, au transmis reprezentanții ANR.