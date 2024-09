Ce a declarat tânăra agresată de profesorul Bulai. “Ai face sex cu mine sau cu Satana?“

Una dintre victimele profesorului Alferd Bulai a povestit că acesta a instituit o serie de „jocuri psihologice” cu o tentă sexuală evidentă, care au fost descrise ca fiind „de coșmar”. În timpul unui stagiu de practică, studenta a fost constrânsă să își scoată tricoul în camera lui Bulai.







Tânăra care ar fi fost etichetată de Alfred Bulai drept „un obiect sexual care vrea să fie folosit” le-a povestit procurorilor, cu lux de amănunte, ce s-a întâmplat în timpul stagiului de practică organizat în perioada 25 iunie – 5 iulie 2022, în comuna Sadova, din județul Suceava, dar și un episod la fel de alarmant care a avut loc în timpul stagiului de pregătire din Albac, județul Alba, potrivit gandul.ro







„Am descoperit tot felul de jocuri, chiar dacă din auzite știam că sunt opționale, cele de seară, psihologice, nu erau interpretate așa, deoarece eram certați dacă nu participam și, mai târziu, eram amenințați că ne dădea afară, așa că participa toată lumea.







Ne punea întrebări ca să ne cunoaștem, în care participa și domnul profesor (n. red. – Alfred Bulai). Noi puneam întrebări decente, ca să ne cunoaștem, iar acesta întreba cu cine ar face sex cineva de la masa cu cei prezenți sau „ai face sex cu mine sau cu Satana?”, astfel de întrebări incomode pe care i le punea asistentei lui", povestește studenta.







Jocuri care întreceau măsura







Tânăra le-a relatat procurorilor și alte situații mult mai grave în care profesorul Alfred Bulai depășea măsura.

"Alte jocuri ar fi teatrul, acesta alegea cine să joace în fața tuturor, în mai multe reprize, și le dădea și o temă pe care să o joace. De exemplu, un coleg a trebuit să se prefacă, cu o colegă, că au făcut sex și că el este impotent, iar ea este dezamăgită și supărată.







Eu am fost pusă alături de alte trei colege, în tot feluri de situații de acest tip, făcute în fața tuturor. Foarte stânjenitor, foarte deranjant, îmi era rușine. Dar nu mă puteam opune, nu o făcea nimeni.







Un alt joc ar fi testul psihologic cu șarpele. Eram toți la masă, el era în capul mesei, spunea: sunteți pe un drum, cum arată drumul?







Și, pe rând, răspundeam unde duce drumul, „apoi întâmpini o cheie, căldare și un șarpe” (n. red. – spunea Alfred Bulai) și, pe rând, fiecare element descris de fiecare, ca apoi, la final, să reluăm povestea și după care ne explica el la final.







Șarpele reprezenta penisul și relația cu penisul a celui care răspundea, apa reprezenta sexul, peștera (n. red. – reprezenta) vaginul, ceasul reprezenta relația femeii cu menstruația, oribil (…) Eram foarte stânjenită, dar nu puteam să fac nimic", explică tânăra.







În ultima zi a stagiului de practică, în 4 iulie 2022, studenții au rămas la cazare pentru a redacta o lucrare bazată pe chestionarele și interviurile realizate, de altfel urmând să aibă loc și sesiunea de feedback individual cu sociologul Alfred Bulai, desfășurată pe balconul camerei acestuia.







„La final ni s-a spus că în ultima zi nu ieșim pe teren, deoarece urma să scriem o lucrare bazată pe chestionarele aplicate, plus interviurile pe care le-am făcut, urma să stăm la cazare, să facem o lucrare. De asemenea, știam că ne va lua la un feedback care se desfășura pe balconul din camera lui.







Am intrat în cameră, ocazie cu care am constatat că aceasta este plină de mizerie, în sensul de țigări și haine aruncate pe jos, pat nefăcut, sugerându-mi o lipsă de respect față de studenții cu care urma să interacționeze.







În acest context, l-am observat (n. red. – pe profesorul Alfred Bulai) că mă aștepta pe balcon, așa că am intrat, m-am așezat în fața lui, pe scaunul din fața lui. Era o mică măsuță între noi, și din prima, nici nu m-am așezat, a început să mă jignească, să îmi spună cine sunt.







Din prima mi-a spus că sunt un nimeni, că, de exemplu, sunt un nimeni, un nimic, că nu este nimic interesant la mine, că nu știe ce caut acolo, că nu o să fiu un sociolog bun sau un student bun. Nu eram descrisă că fiind un om, în primul rând.







Bulai i-a cerut fetei să se dezbrace în fața lui







Îmi spunea că sunt o fire sexuală, că așa mă prezint eu, că nu vreau să fiu mai mult, că sunt un obiect sexual care vrea să fie folosit, că ceva mai bun nu am despre mine. Îmi spunea că toți profesorii așa mă văd, că nu vede în mine un potențial, că vreau să fiu sexoasă, îmi dicta cum mă simt, cine sunt, dar sub o formă de critică pe care nu am auzit-o în viața mea și nu mă așteptam să aud asta de la un profesor sau, în general, de la nimeni.







A durat vreo jumătate de oră, în care nu aveam loc să spun nimic și probabil și dacă aveam, eram atât de blocată, speriată, nu aș fi știut ce să zic”, le-a mai povestit tânăra anchetatorilor.







Studenta lui Alfred Bulai a mai spus că, după ce profesorul a încetat să o umilească verbal, aflându-se în continuare pe balcon, acesta i-ar fi solicitat, sub forma unei provocări, să se dezbrace în fața lui.







Inițial, studenta ar fi refuzat, fiind șocată de întrebare, însă când Alfred Bulai a repetat „provocarea”, de data aceasta propunându-i să se dezbrace în cameră, fata – aflată, încă, într-o stare de șoc, a crezut că, de fapt, ar fi vorba despre un alt joc psihologic al profesorului său, în sensul de întrebare ipotetică menită să îi testeze reacțiile.







Aflându-se în această stare de confuzie și teamă, studenta a răspuns afirmativ acestei „provocări”, totodată sperând că, finalmente, este vorba doar de un joc și că nu va fi necesar să se dezbrace.







În continuare, Alfred Bulai i-ar fi spus „haide în cameră să-mi arăți”, iar studenta, copleșită atât de circumstanțele în care se afla, cât și de autoritatea cadrului didactic, s-a ridicat mecanic de pe scaun și l-ar fi urmat pe profesor în cameră.







Informațiile aflate în posesia gandul.ro arată că studenta ar fi declarat și că, ajunsă în dreptul ușii dintre cameră și balcon, s-a oprit, sprijinindu-se de ușă, moment în care Alfred Bulai s-ar fi apropiat de ea, însă fata i-ar fi cerut să nu facă nimic și să se oprească.