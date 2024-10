Cei trei copii dați dispăruți, au fost găsiți. Tatăl i-a filmat: „Am crezut că nu o să te mai vedem”

Cei trei copii ai milionarului hunedorean Adrian Marţian, care au fost daţi dispăruţi încă de luni, au fost găsiți miercuri noaptea. Tatăl lor s-a filmat alături de ei într-o mașină și a făcut imaginile publice. Copiii spun că cei în compania cărora au fost vorbeau o limbă străină, erau foarte agitaţi, dar că s-au purtat frumos cu ei. De asemenea, micuţii spun că au văzut o mare în apropiere. Fratele copiilor a declarat, într-o intervenție la Antena 3 CNN, că tatăl lor minte, iar „răpirea” a fost orchestrată.Potrivit primelor informații, Adrian Marțian ar fi fost cel care i-a găsit pe copii, iar aceștia s-ar afla cu toții în străinătate, dar nu se știe exact unde.Cei trei copii au apărut într-o filmare, alături de tatăl lor, pe care acesta din urmă i-ar fi trimis-o procurorului de caz miercuri noaptea și i-a spus ca a găsit copiii. Marțian nu a vrut să spună unde este, nici cum a ajuns el la copii, nici că îi va aduce la poliție.„Astăzi, 17 octombrie 2024, am ajuns la tati după atâta timp”, a spus unul dintre copii la începutul filmării.„Atâta știm că am ajuns la o mare”, a mai spus copilul. Adrian Marțian i-a întrebat cum s-a comportat cu ei „răpitorul”.„S-au comportat frumos. Erau disperați, tot vorbeau în altă limbă. Noi nu am dormit deloc, că te-am așteptat pe tine. Am crezut că nu o să te mai vedem niciodată”, a răspuns băiatul.În filmare, milionarul spune că a umblat „mii de kilometri” până a ajuns la copii. Filmarea a fost trimisă către Antena 3 CNN chiar de fratele vitreg al copiilor.„În legătură cu cazul celor trei copii dispăruţi din localitatea Simeria, poliţiştii continuă cercetările în vederea identificării acestora. În cursul nopţii trecute, poliţiştii au reintrat în contact cu tatăl copiilor, cel care a şi semnalat dispariţia celor trei (la data de 14 octombrie a.c.,) şi au fost obţinute informaţii cu privire la faptul că cei trei copii s-ar afla alături de tatăl lor”, a transmis, joi dimineaţă, IPJ Hunedoara.Poliţiştii încearcă să afle acum locul în care se află copiii.„În acest caz, continuăm cercetările în vederea stabilirii cu exactitate a locaţiei în care cei trei se află, alături de tatăl lor, şi a luării măsurilor care se impun. IPJ Hunedoara nu exclude nicio ipoteză de lucru în acest moment şi tratează cazul cu maximă prioritate”, au precizat reprezentanţii IPJ Hunedoara.Fratele copiilor spune că „răpirea” a fost regizată„Filmarea a fost trimisă din partea tatălui. Tot ceea ce tatăl a încercat să facă a fost să distragă atenția de la faptului că el reținea copiii în mod ilegal în județul Hunedoara și a făcut această regie încercând să facă public faptul că acești copii își doresc să fie cu el. Ei bine, nu l-a crezut nimeni, după cum vedeți și cum am susținut încă din prima secundă, tot acest plan de dispariție a fost organizat și orchestrat de către el și bineînțeles că acum nu mai avea cum să se ascundă. A luat o amploare extrem de mare datorită faptului că mass media s-a implicat în acest caz și el s-a simțit oarecum obligat să facă copiii să apară și acuma ar vrea să-și facă scăpată imaginea și pielea că el a recuperat copiii.O țară întreagă, poliție, s-au dat mesaje RO-Alert, au încercat să găsească copiii. El și-a închis telefoanele și cu telefoanele închise, atenție, el a găsit copiii. Vă dați seama că este noaptea minții. Nu poate fi crezut de nimeni așa ceva. Aștept doar să fie interceptat și arestat și să se afle adevărul. Vă rog pe voi, cei din presă, să nu lăsați lucrurile astea așa, să faceți public tot ceea ce se întâmplă”, a declarat fratele vitreg al copiilor pentru Antena 3 CNN.