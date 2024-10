Noi detalii în dosarul copiilor dispăruți. Ce le-a spus bona anchetatorilor

Apar noi detalii în cazul celor trei copii dispăruţi al căror tată este omul de afaceri Adrian Marţian, potrivit Antena 3 CNN. Poliţiştii au deschis o anchetă, fac audieri, i-au căutat cu dronele, câini de urmă şi au dat mesaj Ro-alert pentru găsirea lor. Bona copiilor le-a declarat anchetatorilor că era la cumpărături și a lăsat copiii cu un prieten.La audieri în acest caz a fost chemați mama minorilor, bona și unchiul acestora. Bona a declarat că era la cumpărături și a lăsat copiii cu un prieten. Ea a întârziat și a lăsat copiii singuri. Când ea a venit, a văzut ca nu mai sunt copiii și l-a sunat pe Marțian. După o oră a sunat și el la poliție.Tatăl copiilor, Adrian Marţian, a susținut într-o declaraţie pentru Antena 3 CNN că cele două fete şi băiatul au fost răpiţi în timp ce se aflau sub supravegherea bonei. A fost chemat și el la audieri, dar a spus că nu poate veni, deoarece e în țară.Adrian Marţian susţine că a primit imagini cu cei mici de la presupuşi răpitori. Milionarul a vorbit la Antena 3 CNN, plângând, despre momentul în care a primit clipul de la un număr necunoscut.În timp ce poliţiştii şi jandarmii îi căutau cu drone şi câini de urmă, tatăl lor a trimis la Antena 3 CNN imagini pe care le-am difuzat fără sunet.În videoclip, cei trei fraţi transmit un mesaj prin care anunţă că sunt filmaţi în data de 15 octombrie, iar una dintre fete sugera că au fost răpiți de niște persoane, cărora nu le dă numele, pentru a fi duși la mamă, deși au fost luați sub pretextul că vor fi duși la tată, dar ulterior s-au trezit în altă locație. Copilul mai precizează că sunt îngrijiți bine și sunt într-o stare bună.Adrian Marţian şi fosta iubită se ceartă pe custodia copiilor de aproape 2 ani. Scandalul e mare şi dureros. Cu plângeri penale de-o parte şi de alta, ordine de protecţie şi acuzaţii reciproce. Din acest motiv, Adrian Marţian nu are voie să se apropie de copii la o distanţă mai mică de 100 de metri. Iar cei trei fraţi nu vor să stea cu mama. Într-o aşa situaţie, Protecţia copilului Hunedoara a obţinut plasamentul în regim de urgenţă în sistemul de stat.Asistenții sociali de la Direcția pentru Protecția Copilului au făcut prima vizită la locuința din Deva, unde locuiește unchiul copiilor, în august, când a fost emisă ordonanța președințială. Atunci minorii ar fi trebuit să ajungă în custodia mamei. Minorii însă au refuzat să plece și și au exprimat dorința de a rămâne în această casă alături de unchiul și bona lor.Asistenţii de la DGASPC i-au inclus într-un program de consiliere, i-au înscris la şcoală în Simeria, însă niciunul, de la începutul anului şcolar, nu a frecventat cursurile. De consiliere nici nu a putut fi vorba.