Cel mai longeviv veteran de război din România a împlinit 108 ani

Generalul de brigadă în retragere Constantin Năstase, cel mai longeviv veteran de război din țara noastră, a împlinit pe 3 iunie onorabilă vârstă de 108 ani. Cu această ocazie, Liga Militarilor Profesioniști îi urează „La mulți ani” și multă sănătate.Născut pe 3 iunie 1915, în Mioveni, Constantin Năstase este absolvent al Şcolii Normale „Carol I” din Câmpulung Muscel. În 1938 a obţinut diploma de învăţător în Piteşti. A luptat în cel de Al Doilea Război Mondial, participând la campania din est de la început, în iunie 1941, şi până la întoarcerea în ţară, în anul 1944. A luptat, ca ofiţer al Armatei Române, în bătălia pentru Odesa şi în confruntarea de la Cotul Donului. A scăpat cu viaţă din cumplita încercuire de la Cotul Donului şi a mărşăluit cale de mii de kilometri prin nesfârşita stepă din Rusia, la temperaturi de -40 de grade Celsius. „Ne mâncau paraziții, eram nebărbieriți și flămânzi. Am dat peste un colhoz părăsit, iar acolo, într-o groapă, era niște orz. Cu orzul acela ne-am amăgit foamea. Iar apă beam de la ploaia care se strângea în urma lăsată de copita calului”, rememora veteranul de război în urmă cu ceva vreme.După atacul de la Odessa, a izbutit să strângă încă şapte camarazi din pluton pentru a se întoarce acasă. 75 de zile a durat drumul de întoarcere spre casă. După 75 de zile de marş a ajuns în ţară. A fost internat de urgenţă la Spitalul Militar din Craiova, într-o stare de epuizare extremă şi bolnav. „După ce am trecut Nistrul, am îngenuncheat, am sărutat pământul românesc și după ce am rostit Tatăl nostru, am zis: «Astăzi m-am născut a doua oară!»”, a mai afirmat veteranul.Ulterior, după ce a absolvit Facultatea de Matematică şi Fizică a Universităţii din Bucureşti, Constantin Năstase a devenit profesor de matematică şi fizică. În 1977, ca titular al catedrei la Şcoala din Racoviţa, a ieşit la pensie.