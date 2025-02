“Comoara” găsită la gruparea lui Potra: 25 de kilograme de aur, milioane de dolari și arsenal ca pentru război

Peste 3 milioane de dolari, 25 de kilograme de aur, dar și peste 50 de grenade și peste 20 de pistoale și puști au fost ridicate în urma celor 47 de percheziții făcute miercuri, a anunțat IGPR. Surse judiciare susțin că perchezițiile au vizat locațiile lui Horațiu Potra și apropiați ai acestuia.







Arsenal ca pentru un război, găsit de poliţişti







Potrivit IGPR, în urma celor 47 de percheziții făcute miercuri au fost descoperite și ridicate peste 25 de kilograme de aur (lingouri), peste 3,3 milioane de dolari, peste 700.000 de lei, 43.000 de euro, 13.000 dirham, 21.000 de dinari sârbești, peste 40 de încărcătoare (de la arme letale, de diferite calibre), 51 de grenade (militare, ofensive/defensive), 44 de bucăți de lovituri de lansator, 21 de pistoale letale (majoritatea calibrul 9X19mm), 7 pistoale/puști mitralieră letale (calibrul 7,62mm și 7,65mm), peste 20 de cutii/pachete/pungi cu muniție letală, 6 piese de arme, 4 materiale explozive, două aruncătoare/lansatoare de grenade, un fitil detonant, o lunetă, precum și alte bunuri.







Perchezițiile au avut loc î̂n județele Sibiu, Mureș, Ilfov, Timiș și Cluj, fiind vizate 27 de persoane și 4 sedii ale unor firme î̂n cadrul unui dosar penal, în care sunt efectuate cercetări, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de inițierea sau constituirea unei organizații cu caracter fascist, rasist ori xenofob, precum și aderarea sau sprijinirea, sub orice formă, a unui astfel de grup, promovarea, în public, a cultului persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracțiuni de genocid împotriva umanităț̦ii și de crime de război, precum și răspândirea, în spațiul public, a unor idei, concepții sau doctrine fasciste, legionare, rasiste ori xenofobe.







De asemenea, în cadrul aceluiași dosar penal sunt efectuate cercetări și pentru inițierea sau constituirea unei organizații cu caracter antisemit, precum și aderarea sau sprijinirea, sub orice formă, a unei astfel de organizații, instigare publică, fals în declarații privind sursele de finanțare a campaniei electorale, comunicarea de informații false, acțiuni împotriva ordinii constituționale, nerespectarea regimului armelor și al munițiilor și orice operațiuni cu articole pirotehnice, efectuate fără drept.







Cum şi-a justificat Potra averea de sub podea

Potrivit unor surse judiciare, perchezițiile au vizat locațiile lui Horațiu Potra și apropiați ai acestuia.







Horațiu Potra a vorbit, miercuri seara, despre banii și armele care ar fi fost găsite la el în urma perchezițiilor făcute de procurori. „Acuma, legat de ce s-a găsit la mine, într-adevăr s-au găsit sume de bani. Vreau să spun, sunt plecat din România din 92. (...) Am câștigat bani, am lucrat pentru regele din Qatar, am lucrat pentru președinți în Africa și așa mai departe, toți banii i-am adus în România. Nu mă obligă nimeni să-mi țin banii în bancă. Banii în bancă, am văzut, sunt conturi blocate și așa mai departe”, a spus miercuri seara, la Realitatea Plus, Horațiu Potra.







El a fost întrebat și despre armele găsite în urma perchezițiilor.







„Cu privire la arme nu vreau să declar nimic, o să-mi asum, da, nerespectarea regimului armelor și muniției”, a spus el, potrivit observatornews.ro