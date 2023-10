Laura Monica Constandin: Inspecția Socială este centrată pe beneficiari, nu pe spații sau furnizori. Are în responsabilitate verificarea eligibilității beneficiarilor plătibili chiar și din instituțiile publice. Am derulat pe parcursul anului în principal campanii de verificare a serviciilor sociale. Această verificare are un program permanent. Se poate organiza, după program, lunar, dar și inopinat, atunci când este cazul. Am aplicat șase amenzi. Există o dezbatere a unui proiect care vizează permisiunea, pentru noi, de a ține sub observatie situațiile și de a aplica amenzi penale. În campania din vara, acele centre au fost evacuate cu adevărat. Oamenii au fost relocați în mai multe locații din județul Constanța care au autorizație, licență. Ca tendință pe partea de formare profesională, înregistrăm o evoluție. În acest moment, avem un regres, în sensul ca cei care își obținuseră autorizații pentru programe profesionale nu le-au mai utilizat, fie au pierdut contractele de finanțare, fie au expirat și nu le-au mai reînnoit.







Sorin Mihai: Toate demersurile noastre au fost în raport cu prevederile proiectului România Educată. În ceea ce privește participarea la educație, totalul pentru 2022 a fost de 104794. A fost o creștere considerabilă și a numărului de copii și a numărului de unități de învățământ. Au fost structuri care au devenit grădinițe sau altele care au căpătat personalitate juridică. În privința planului de școlarizare, ne-am propus pentru invatamantul anteprescolar 120 de grupe. Am preluat și în acest an o creșă și urmează să deschidem o altă creșă. Față de anul trecut, învățământul a devenit obligatoriu și în grupa mijlocie. Pe învățământul gimnazial avem o scădere. La invatamant special, este o scadere, de asemenea. In ceea ce priveste invatamantul seral, s-a înregistrat o scădere în clasa a IX-a. Pe invatamantul profesional, din păcate nu s-au ocupat toate locurile. Asta ține strict de mentalitate, majoritatea nu caută astfel de filiere. Pe examene naționale: s-au organizat în clasa a II-a și a IV-a. Rezultatele au fost publicate părinților și luate în considerare pentru elaborarea planurilor de învățământ individualizate elevilor. Procentual, simulările județene s-au așezat undeva în linia rezultatelor obținute la nivel național.

În acest moment, în Sala „Remus Opreanu“, are loc o ședință, cu prezență fizică, a Colegiului Prefectural.La eveniment prezintă materiale, aferente domeniului lor de activitate, directorul Agenţiei pentru Ocuparea Forţei de Muncă Constanța, Gheorghe Bușu, directorul Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Constanța, Laura Monica Constandin și inspectorul școlar general Constanța, Sorin Mihai.