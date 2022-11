Container plin cu ceasuri aduse din China, confiscat de Garda de Coastă

Bunuri introduse în țară prin folosirea de acte nereale, în valoare de 270.000 lei, descoperite de poliţiştii de frontieră din cadrul Gărzii de CoastăPoliţiştii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă, împreună cu inspectoriivamali din cadrul Biroului Vamal de Frontieră Constanța Sud, au descoperit, într-un container sosit din China, în plus față de bunurile declarate, 1.350 ceasuri smart în valoare de 270.000 lei.În data de 28 noiembrie, polițiștii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă s-au sesizat din oficiu sub aspectul săvârșirii infracțiunii de folosirea de acte nereale la autoritatea vamală. În fapt, în data de 25.11.2022, polițiștii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă împreună cu inspectori vamali din cadrul Biroului Vamal de Frontieră Constanța Sud au efectuat controlul fizic asupra unui container sosit din China. Astfel, echipa comună a descoperit, în plus față de bunurile declarate, 1.350 ceasuri smart.Produsele, în valoare de aproximativ 270.000 lei, au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor, la finalizare urmând a se lua măsurile legale ce se impun.