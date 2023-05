Cozi interminabile pentru cazierul judiciar, în Constanța! „Am stat mai bine de o oră!”

Aproximativ 450 de constănțeni s-au prezentat, zilnic, în ultima perioadă, la ghișeele Serviciului Cazier Judiciar din cadrul Inspectoratului de Poliție Județeană (IPJ) Constanța, pentru a obține certificatele necesare. Oamenii reclamă că au stat la coadă și mai bine de o oră, în vreme ce reprezentanții serviciului afirmă că au fost momente în zi când au fost deschise toate cele trei ghișee disponibile, în încercarea de a reduce timpul de așteptare.







La ghișeele Serviciului Cazier Judiciar, Statistică și Evidențe Operative situate pe strada Renașterii – mai exact, pe străduța alăturată sediului IPJ Constanța – este aglomerație în fiecare dimineață. Încă de la 8.30, când începe programul cu publicul, cetățenii care au nevoie de cazierul judiciar sau de certificatul de integritate comportamentală se așează la coadă. În ultimele zile, însă, a fost aglomerație peste măsură, astfel că, dacă de obicei media este 380 de astfel de documente solicitate zilnic, în ultima perioadă media a crescut la peste 450 de solicitări, numai la ghișeele din strada Renașterii.

Mariana N. a semnalat cotidianului „Cuget Liber” faptul că, în urmă cu câteva zile, a fost nevoită să aștepte mai bine de o oră pentru a obține cazierul judiciar. „Statul la coadă nu a dispărut! Este prezent în viața noastră de zi cu zi și culmea, nu neapărat când mergem la un supermarket sau la un privat, ci la o instituție de stat! Iar asta mi se pare halucinant! Săptămâna trecută am ajuns la Serviciul Cazier, având nevoie de documentul respectiv în vederea angajării. Nu mi-a venit să cred când am văzut că, la ora 8.35, la 5 minute de la deschiderea programului, erau deja peste 50 de persoane la rând, care se întindea metri buni pe stradă. Erau și femei gravide, erau și femei cu copii în brațe, nu a ieșit niciun polițist să le întrebe de sănătate. Ba mai mult, era un domn recalcitrant în zonă, care nici nu stătea la rând, dar jignea pe oricine încerca să bage capul pe ușa instituției, pentru o întrebare! Mai bine de o oră am stat la rând, care avansa foarte încet! Am văzut că erau deschide două ghișee din cele trei, dar nu era suficient”, a sesizat femeia.







Aproximativ 450 de documente eliberate zilnic







Referitor la cele semnalate, reprezentanții IPJ Constanța ne-au transmis că, în ultimele zile, numărul solicitărilor a depășit cu mult media zilnică obișnuită.







„Zilnic, la ghișeele de eliberare a certificatelor de cazier judiciar și a certificatelor de integritate comportamentală, existente în județul Constanța, se eliberează cel puțin 380 astfel de documente, ponderea cea mai ridicată înregistrându-se la ghișeele de pe strada Renașterii din municipiul Constanța. Numărul de solicitări de eliberare a certificatelor la ghișee fluctuează în funcție de diferite campanii de angajări, titularizări în învățământ, licitații publice cu interes crescut, reautorizări, alocări de fonduri europene, actualizarea documentelor de personal etc.







Timpul necesar eliberării unui certificat pentru o persoană fizică, înregistrat la ghișeele amplasate pe str. Renașterii, este de aproximativ un minut. Acest timp poate crește semnificativ dacă persoana solicită și eliberarea unui certificat de integritate comportamentală (necesar în domeniul medical, al asistenței sociale, în învățământ etc.) sau dacă solicită eliberarea mai multor certificate (deoarece nu se multiplică un certificat, ci se eliberează documente diferite, cu serii diferite). Pentru eliberarea unui certificat de cazier judiciar pentru o persoană fizică străină sau o persoană juridică, timpul de eliberare poate crește până la trei minute.







Astfel, timpul de așteptare este influențat de numărul persoanelor care se prezintă la ghișee, de tipul și numărul documentelor solicitate.

Persoanele cu copii, femeile însărcinate, persoanele de vârstă înaintată ori cu dizabilități beneficiază de prioritate în eliberarea documentelor, în măsura în care au solicitat acest lucru ori sunt observate de personalul de la ghișee. În ultima perioadă, media documentelor eliberate la ghișeul amplasat pe str. Renașterii a fost de aproximativ 450, peste media zilnică. Pe întreg programul de lucru au funcționat concomitent două ghișee, suplimentate periodic cu câte un ghișeu (în funcție de disponibilitatea resursei umane)”, a precizat agent șef adjunct Olimpia Ceară.







Solicitarea online vă scapă de statul la coadă!







Constănțenii mai au posibilitatea să depună online solicitările pentru eliberarea certificatelor de cazier judiciar. „Persoanele fizice care doresc eliberarea certificatelor de cazier judiciar online (electronice), pot utiliza platformele www.ghiseul.ro și www.hub.mai.gov.ro. Solicitarea certificatului de cazier judiciar prin intermediul adresei de e-mail cazier@ct.politiaromana.ro presupune, totuși, prezentarea persoanelor la ghișeul de eliberare a certificatelor, pentru ridicarea acestora, întrucât Serviciul Cazier Judiciar, Statistică și Evidențe Operative Constanța nu eliberează certificate online (electronice), ci doar letrice, iar acestea nu pot fi scanate și transmise prin e-mail, din rațiuni de protecție a datelor cu caracter personal”, au mai precizat polițiștii.