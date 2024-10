Dan Diaconescu, la Judecătoria Constanța: "Statul paralel constănțean se destramă"

Potrivit acestuia, motivul pentru care a figurat ca martor în dosar a fost din cauza faptului că i-a împrumutat lui Dan Diaconescu o mașină. Acesta a mai spus că nu înțelege cu exactitate pentru ce a fost chemat, dar a venit pentru că oricum avea drum în Constanța și era curios cum este într-o sală de judecată.







„Ați auzit povestea cu Dan Diaconescu. Singura tangență pe care o am cu acest subiect este că el a avut o mașină împrumutată de la mine, care a stat la el doi ani de zile. Nu avem nici o altă legătură. Am fost întrebat maxim trei minute. A fost pentru prima oară în viața mea când intru în sala de judecată. Cu Dan Diaconescu m-am mai intersectat, dar nu am vorbit subiecte așa, mai sensibile. Oricum am aflat, din discuții scurte, că sunt mai multe minciuni ca să nu mai fie implicat în politică”, a declarat Mohamad Murad la ieșirea din Judecătorie.











De asemenea, este de părere că a fost chemat în acest dosar pentru a-i fi stricată imaginea, însă nu își face griji, deoarece știe că nu este implicat în nimic murdar.



După cele patru ore petrecute în sala de judecată, Dan Diaconescu s-a prezentat în fața jurnaliștilor cu declarații grave. Acesta susține că este vorba despre o înscenare, la care au participat și polițiști.





„Statul paralel constănțean se destramă, se prăbușește precum un castel de nisip. Un martor a declarat deja că poliția a dictat acuzarea împotriva mea acum un an și ceva, alți doi martori sunt acuzați de înscenare și nu pot să vă dau mai multe detalii. Este devastator tot ceea ce se pune pe aici la cale și ceea ce se înscenează, din păcate, în republica Constanța.

Domnul Murad nu a avut absolut nicio legătură.





Vă mulțumesc mult de tot! Nu ratați termenul următor, fiindcă nici nu știți ce urmează. O să aveți surprize după surprize, sper eu, până la final”, a declarat Dan Diaconescu.











Reamintim că la data de 31 iulie, Dan Diaconescu a fost trimis în judecată, fiind cercetat sub control judiciar, pentru săvârșirea în stare de recidivă postexecutorie a infracțiunii de act sexual cu un minor în formă continuată, faptă prevăzută și pedepsită de dispozițiile legale.





Potrivit datelor din dosar, în perioada 22 noiembrie 2020 - 15 august 2021, inculpatul a întreținut raporturi sexuale și acte sexuale orale consimțite cu un minor, în schimbul anumitor sume de bani.





Patru ore a durat ședința de judecată de ieri, în dosarul lui Dan Diaconescu, fostul patron al postului de televiziune „OTV”. În acest timp, au fost anchetați patru martori, printre aceștia aflându-se și Mohamad Murad, om de afaceri și membru al partidului AUR.