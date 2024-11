Decizie șocantă în dosarul 2 Mai. Părinții lui Vlad Pascu scapă momentan de proces

Părinții băiatului care a ucis cu mașina doi tineri în stațiunea 2 Mai scapă momentan de proces. Procurorii sunt obligați să reia ancheta de la zero, asta deși ei sunt acuzați de influențarea martorilor și de deținerea ilegală a muniției. Judecătorii din București consideră că rechizitoriul întocmit de procurorii DIICOT nu respectă legea, iar ancheta ar trebui să fie reluată de la zero, relatează Digi24.Decizia nu este definitivă, iar anchetatorii au la dispoziție 3 zile pentru a formula o contestație. Cel mai probabil DIICOT va face acest lucru, urmând ca judecătorii din capitală să dea peste câteva săptămâni o decizie definitivă. Este vorba despre un dosar penal în care sunt formulate acuzații împotriva tuturor membrilor familiei Pascu. Vlad Pascu este acuzat de trafic de droguri, mama sa - Miruna Pascu este acuzată că a încercat să influențeze martori în dosarul deschis după accidentul de la 2 Mai, iar tatăl lui Vlad Pascu este acuzat că deținea în mod ilegal muniție în casă. În plus, pe lângă această constatare a judecătorilor, în urmă cu doar câteva luni, magistrații au decis că interceptările obținute de DIICOT, în ceea ce privește acuzațiile pentru Miruna Pascu, nu sunt legale și au fost excluse din acest dosa. Aceasta a fost înregistrată când discuta cu martori din dosarul fiului său. În paralel, Vlad Pascu este în spatele gratiilor, fiind arestat în dosarul deschis după tragedia de la 2 Mai.