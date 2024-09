Reacția avocatului victimelor din dosarul Vlad Pascu. „Sunt afirmaţii jignitoare!”

Avocatul Cuculis pentru Familia Dragomir, Ionescu, Coniac, Barzan a reacționat după declarațiile făcute de avocații lui Vlad Pascu, care susțin că Roberta și Sebastian ar fi avut sânge în corp în momentul în care s-a produs accidentul.Avocații lui Vlad Pascu au propus culpă comună pentru producerea accidentului din 2 Mai, pe motiv că tinerii uciși au consumat alcool și se deplasau haotic pe marginea drumului, conform observatornews.Dar, avocatul Cuculis al familiei Robertei a transmis că ea avea o alcoolemie de 0,78 g la mie, iar din punct de vedere al codului rutier se pedepsește cu o contravenție, nu infracțiune, pentru că este sub limita de 0,60 g la mie. Cât despre Sebastian, acesta nu avea deloc alcool în sânge.Mai mult, avocatul spune că alcoolemia tinerilor nu are importanță pentru că ei au fost loviți în timp ce se deplasau în zona pietonală, nu pe carosabil.„Faptul că Vlad Pascu, sub multipla influenţă a drogurilor şi conducând cu viteză, a gonit spre ei şi i-a omorât pe cei doi, iar acum apărarea încearcă culpabilizarea victimelor nu arată nimic altceva decât un cinism exagerat şi lipsa totală de empatie, de înţelegere a unor probe şi în conformitate cu Decizia de interpretate a ICCJ cu numărul 12/2016 referitoare la culpă în întinderea prejudiciului. Afirmaţiile absolut denigratoare la memoria victimelor şi la demnitatea supravieţuitorilor, făcute de către apărarea lui Vlad Pascu, sunt vădit contrazise şi de raportul de expertiză efecutat în cauză cu privire la dinamică accidentului unde se arată culpă lui Vlad Pascu în producerea accidentului”, reiese din comunicatul avocatului Cuculis.În plus, el clasifica drept „jignitoare” afirmațiile avocaților lui Pascu atât față de persoanele din proces, cât și pentru victimele accidentului.Reamintim că Tribunalul din Constanța a respins, marți solicitarea lui Vlad Pascu de a înlocui arestul preventive cu cel la domiciliu, iar decizia este definitivă. Avocații lui Pascu au transmis că accidentul s-a produs din cauza mai multor factori precum, noaptea, poziția pietonilor, „probabil” viteza sau curbă.„Eu cred că un cumul de factori şi anume, noapte, poziţia persoanelor, uitaţi-vă pe necropsiile persoanelor decedate. Viteza, probabil. Nicidecum această substanţă găsită sau nu. Curbă, probabil. Cred că orice şofer ar fi avut dificultăţi la acel moment. Asta e părerea mea. Nu vreau să-l iau în braţe pe Vlad Pascu, dar rugămintea mea e să gândim totuşi obiectiv”, a afirmat Alin Trandafirescu.