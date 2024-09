Show total în Liga a IV-a la fotbal, din Constanţa. Goluri multe şi partide echilibrate

Aşadar, AS Portul Constanţa a primit vizita celor de la CSO Ovidiu, iar rezultatul a fost unul dezamăgitor pentru formaţia de la malul mării.







Oaspeţii de la Ovidiu s-au impus cu 4-2 şi au avansat astfel în clasament.





După duşul rece pe care l-a încasat săptămâna trecută, AS Aurora 23 August a dat recital pe teren propriu în partida cu AS Constructorul Topraisar. Oaspeţii nu au avut nicio şansă, iar la capătul celor 90 de minute regulamentare de joc, AS Aurora 23 August a câştigat clar cu 6-1.





CSC Mihail Kogălniceanu a avut emoţii pe teren propriu în faţa formaţiei CSO Murfatlar. Partida a fost una extrem de echilibrată şi în cele din urmă gazdele s-au impus cu scorul de 4-3.





Cea mai spectaculoasă partidă a etapei a fost de departe cea care le-a adus faţă în faţă pe CS Ştiinţa ACALAB Poarta Albă şi CS Viitorul Hârşova. Nu mai puţin de 10 goluri s-au înscris în acest meci nebun, la capătul căruia formaţia din Poarta Albă s-a încoronat învingătoare cu scorul de 6-4.





CS Năvodari continuă seria bună şi nu dă deloc înapoi. Pe stadionul „Flacăra”, formaţia din Năvodari a primit vizita echipei CS Poseidon Limanu, de care a trecut cu scorul de 3-1.





O altă favorită la promovarea în Liga a III-a la capătul acestui sezon este CS Sparta Techirghiol, cea care s-a duelat cu CS Farul Tuzla în faţa propriilor suporteri.





Gazdele de la Techirghiol au făcut un joc perfect şi s-au impus cu un neverosimil 4-0.





CS Agigea visează şi ea să ajungă în Liga a III-a, astfel că îşi continuă seria de meciuri aproape perfecte.





Echipa din Agigea a jucat pe teren propriu cu CS Victoria Cumpăna, formaţie antrenată de fostul mare fotbalist Vasilică Cristocea, pe care a învins-o clar cu 6-1.





CS Lumina a avut un meci uşor acasă cu CS Eforie, echipă care în stagiunea trecută abia a supravieţuit. Lumina s-a impus cu 4-1 şi priveşte cu încredere către viitor.





În această etapă, CS Viitorul Cobadin nu a jucat, astfel că a pierdut puţin teren în clasament. Formaţia din Cobadin va avea şansa, însă, să recupereze pe parcurs pentru că fiecare echipă din campionat va avea câte o etapă liberă.





După trei etape, CS Năvodari se află pe primul loc, cu 9 puncte, la egalitate cu CS Agigea şi CS Sparta Techirghiol. Formaţia din Năvodari are un golaveraj superior şi de aceea se află pe prima poziţie în clasament.