Vizite ghidate în portul Constanţa, în cadrul proiectului „Anghel Saligny - Dincolo de pod“

În luna august, în cadrul proiectului „Anghel Saligny - Dincolo de pod”, Asociaţia Youth Vision for Society organizează trei vizite educaţionale în portul Constanţa.„Vizitele ghidate oferă o perspectivă unică asupra contribuţiei lui Anghel Saligny la dezvoltarea infrastructurii portuare.Participanţii au ocazia să viziteze câteva dintre cele mai importante repere istorice ale portului Constanţa: Silozurile Anghel Saligny, Uzina Electrică, Bursa Veche, Gara Maritimă”, au transmis reprezentanţii Companiei Naţionale Administraţia Porturilor Maritime (CN APM) Constanţa SA.Proiectul „Anghel Saligny - Dincolo de pod” este implementat de Asociaţia Youth Vision for Society şi susţinut de Ordinul Arhitecţilor din România prin timbrul de arhitectură şi The King’s Foundation.