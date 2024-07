Vin zecile de milioane de lei! Firme care au prins contracte „grase” în Portul Constanţa

Pentru etapa a doua, valoarea totală a contractului de finanţare este de 55.647.598,10 lei cu TVA.



Valoarea totală eligibilă a proiectului este 47.063.459,31 lei, din care fonduri UE nerambursabile în valoare de 23.531.729,66 lei. Rata de cofinanţare a Uniunii Europene este de 50%, iar diferenţa de 23.531.729,65 lei este asigurată prin bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii (50%).



În cadrul acestui proiect de investiţii a fost semnat contractul pentru proiectarea şi execuţia lucrărilor, antreprenor fiind desemnat, în urma unei licitaţii publice, Asocierea ABC VAL SRL & Betoane şi Prefabricate SRL & Almma Contractors Group SRL. De asemenea, s-a semnat cu TPF Inginerie SRL şi contractul pentru consultanţă şi supervizare a execuţiei lucrărilor aferente obiectivului de investiţii.



Perioada de implementare a proiectului conform Programelor de finanţare este 1 februarie 2022 - 31 decembrie 2029.



Cifre spectaculoase



Conform listafirme.ro.ro, ABC VAL SRL are sediul în Constanţa, fiind înfiinţată în martie 1993. În 2023, ultimul an raportat, compania a avut o cifră de afaceri de 35.143.186 lei, un profit de 1.421.655 lei şi angaja 43 de persoane. Obiect principal de activitate - „Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale”.



Înfiinţată în martie 2004, cu sediul în Constanţa, firma Betoane şi Prefabricate SRL a raportat în anul 2023 o cifră de afaceri de 37.464.458 lei şi un profit de 131.325 lei. 48 de salariaţi (număr mediu) activau în cadrul companiei, care are ca obiect principal de activitate „Fabricarea betonului”.



În schimb, firma Almma Contractors Group SRL, cu sediul în Constanţa şi înfiinţată în martie 2017, a raportat în 2023 o cifră de afaceri de 31.942.291 lei şi un profit de 3.501.929 lei, obţinut cu un număr mediu de 57 angajaţi, obiectul principal de activitate fiind „Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale.



Nu în ultimul rând, TPF Inginerie SRL a raportat cifre spectaculoase în 2023: cifra de afaceri - 69.603.518 lei, profit - 5.834.044 lei, număr mediu de angajaţi - 100.



Aliniere la standarde europene



Proiectul „Extinderea cheurilor danelor 10 şi 12 din zona Midia, inclusiv consolidări în spatele cheurilor” este parte a unui proiect complex şi etapizat de modernizare a infrastructurii zonei Midia şi alinierea acesteia la standarde europene.



„În cadrul proiectului, este prevăzută extinderea danei 10 cu un cheu din blocuri, pe o lungime de 53,90 metri, perpendicular pe cheul existent şi completarea până la digul danei 9 cu un taluz protejat cu blocuri de acelaşi tip ca protecţia digului danei 9. Aceasta este o soluţie eficientă prin care se vor crea noi teritorii pentru exploatarea zonei Midia.











Prelungirea cheului danei 12 presupune lucrări pentru realizarea unui cheu din blocuri prefabricate din beton, pe o lungime de 306 m, precum şi lucrări de dragaj pentru asigurarea adâncimilor de opt metri, atât în lungul cheului, cât şi pe şenalul de acces cu o lăţime suficientă pentru manevrarea navelor. Se vor realiza, de asemenea, lucrări pentru racordarea şi asigurarea alimentării cu apă şi energie electrică a navelor”, se arată într-un comunicat de presă transmis joi, 4 iulie, de Birou de Presă din cadrul CN APM.



Dezvoltarea infrastructurii de acostare din Zona Midia a portului Constanţa va face zona mai funcţională, prin dezvoltarea unui nod de transport al produselor petroliere şi al mărfurilor lichide, precum şi ca un cluster pentru serviciile conexe şi furnizorii de întreţinere a utilajelor petroliere.





