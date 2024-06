Declarat ilegal, tinerii riscă autostopul: "Nu știam că-i interzis, mie mi se pare un lucru normal"

„(1) Transportul în regim de taxi sau transportul în regim de închiriere se execută numai de către transportatori autorizați, care dețin autorizații taxi valabile, în cazul transportului în regim de taxi, sau copii conforme valabile, în cazul transportului în regim de închiriere, eliberate în condițiile prezentei legii, pentru fiecare autovehicul utilizat.











(2) Este interzis transportul public, contra cost, de persoane cu un autoturism, fără a deține pentru acesta, după caz, autorizație taxi valabilă sau copie conformă valabilă, potrivit prevederilor alin. (1)”, se specifică în Articolul 7 al Legii nr. 129/2015.



Conducătorii auto care transportă persoane contra cost, fără autorizație, pot primi amenzi cuprinse între 1.000 și 5.000 de lei.

Totuși, autostopul este permis atâta vreme cât șoferul nu solicită sume de bani pasagerului.





Aceste măsuri au fost luate pentru combaterea evaziunii fiscale, concurenței neloiale față de transportatorii de persoane, dar și pentru a descuraja această practică periculoasă.



Nu pot fi siguri de intențiile șoferului





Potrivit unor date statistice dintr-o analiză a victimelor realizată anul trecut de Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane (ANITP), Constanța se află pe lista principalelor județe de proveniență a victimelor traficului de persoane identificate.



De asemenea, în sezonul estival, condusul sub influența drogurilor sau a alcoolului este o practică des întâlnită pe drumurile din județul nostru.





Având în vedere aceste informații, nu este greu de crezut că urcarea în mașina unei persoane necunoscute poate avea repercusiuni grave, în special în cazul femeilor singure.





De asemenea, până și conducătorii auto care primesc străini în mașină nu pot fi niciodată siguri de intențiile sau de comportamentul pasagerilor.





De ce preferă tinerii să fie luați la ocazie





Multe persoane aleg să facă autostopul între stațiuni deoarece este mai ieftin decât transportul în comun, iar programul este flexibil. Bogdan P., un student din municipiu, susține că cel mai mult a plătit 25 de lei din Vama Veche până în Constanța și că i se pare o practică normală, deoarece nu toți își permit o mașină sau un bilet de tren: „Fac autostopul atunci când plec și când mă întorc din Vama Veche. Nu știam că ar fi ilegal, mie mi se pare un lucru destul de normal pentru că nu toți oamenii își permit o mașină sau bilet de tren. Cel mai mult am plătit 25 de lei din Vamă până în Constanța, asta pentru că a fost șoferița drăguță”.











Ania M., studentă în Constanța, a spus că a făcut o singură dată autostopul, deoarece nu mai avea baterie la telefon și nu își putea comanda un taxi. Ea a mai spus că nu s-a simțit comod și că îi era frică să nu i se întâmple ceva rău: „Ca fată, este destul de ciudat să faci autostopul pentru a ajunge acasă. Nu am fost foarte departe, am fost în Mamaia Nord la un festival și am rămas fără baterie la telefon. Nu aveam cum să îmi comand un taxi și am așteptat într-o stație până s-a oferit un șofer să mă lase la gara din Constanța. Nu am plătit nimic, dar mi-a fost destul de frică pentru că am auzit fel și fel de povești. Nu știam că este ilegal”.





În România, autostopul a devenit ilegal din vara anului 2015, când a intrat în vigoare Legea nr. 129/2015, ce a adus modificări și completări Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere.