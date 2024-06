Stop joc, hai la vot! Duminică, 9 iunie, ziua democrației în România!

Dreptul de a alege este un drept democratic, iar votul este o expresie formală a preferinței cetățeanului în privința unui candidat sau a unei formațiuni politice. Drept urmare, votați cu inima și credința că dați votul celui mai bun. Votați pe cel care vă reprezintă, care v-a convins că în următorii patru ani o să aveți o viață mai bună.





La fel ca și acum patru ani, va exista un singur tur de scrutin. Cu alte cuvinte, cei care candidează pentru funcția de primar au doar o singură șansă, iar cetățenii - o singură opțiune. Mai exact, va fi declarat câștigător primul clasat care va avea cele mai multe voturi. Potrivit legii, un al doilea tur de scrutin ar putea exista doar în caz de balotaj, adică atunci când primii doi clasați ar avea același număr de voturi.





Vineri a fost ultima zi din campania electorală pentru alegerile locale și europarlamentare. Timp de 30 de zile, candidații au avut timp să își promoveze platformele electorale și să convingă cât mai mulți locuitori din județul Constanța să îi voteze.



Urnele se deschid la ora 7.00 şi se închid la ora 22.00



În cursul zilei de duminică, 9 iunie, urnele se deschid la ora 7.00, iar votarea se încheie la ora 22.00. Pentru alegerile locale, dreptul de vot se exercită numai în comuna, orașul, municipiul sau subdiviziunea administrativ-teritorială a municipiului în care alegătorul își are domiciliul. La sosirea în secțiile de votare, cetățenii vor primi cinci buletine de vot. Mai exact, unul pentru alegerea primarului, unul pentru alegerea Consiliului Local, unul pentru alegerea preşedintelui Consiliului Județean Constanța, unul pentru alegerea Consiliului Județean Constanța și unul pentru europarlamentare. Alegătorii trebuie să fie singuri în cabina de vot. Pentru ca buletinul de vot să fie considerat valabil, alegătorul trebuie să aplice ștampila într-o singură căsuță. Dacă ștampila figurează pe două sau mai multe pătrate, deci pe mai mulți candidați sau mai multe formațiuni politice, buletinul de vot se anulează.



Ești imobilizat la domiciliu sau în spital?



Dacă nu te poți deplasa la secția de votare pentru că ești bolnav sau invalid, poți solicita urna mobilă. Pentru acest lucru trebuie să faci o cerere și să o transmiți, împreună cu actele din care rezultă starea de sănătate, președintelui biroului electoral al secției de votare.





Dacă ești reținut, pe baza unui mandat de arestare, sub măsura preventivă a arestului la domiciliu, sau execuți o pedeapsă privativă de libertate și nu ți-ai pierdut drepturile electorale, poți solicita urna mobilă conform cu procedurile stabilite pentru acest caz de către Biroul Electoral Central.



Cine se luptă pentru Primăria Municipiului Constanța



Reamintim că pentru Primăria Municipiului Constanța candidează 14 persoane. Astfel, în ordinea de pe buletinul de vot, candidații sunt:



1 – Cupșa Ovidiu Sorin (AUR)



2 - Constantinescu Horia (PSD)



3 - Chițac Vergil (PNL)



4 - Cruceru Victor (PRM)



5 - Bîlbă Adrian (PER)



6 - Eserghep Gihan Erdal (PUSL)



7 - Mitulescu Marius Aurelian (Partidul SOS România)



8 - Popescu Cezara (Partidul Alternativa Dreaptă)



9 - Ion Stelian – (Alianța Dreapta Unită)



10 – Berechet Valentin (independent)



11 – Ovanesian Felicia (independent)



12 – Prisăcaru Sorin (independent)



13 - Popescu George Andrei (independent)



14 – Voineagu Eugen (independent)



Cine sunt candidații pentru președinția CJC



În schimb, pentru funcția de președinte al Consiliului județean Constanța candidează opt persoane. În ordinea de pe buletinul de vot, candidații sunt următorii:



1 - Mohamad Murad (AUR)



2 - Mitroi Florin (PNL)



3 - Grasa Cătălin (PSD)



4 - Stancovici Cristian (SOS România)



5 - Pană Mihai Simion (Partidul Alternativa Dreaptă)



6 - Palaz Claudiu - Alianța Dreapta Unită (USR – PMP – Forța Dreptei)



7 - Bădrăgan Dumitru (PER)



8 - Lupu Mihai (PUSL)





Cuget Liber îndeamnă toți constănțenii cu drept de vot să iasă la urne și să voteze exact cum le dictează conștiința și, de asemenea, urează succes tuturor competitorilor electorali. Fie ca cei mai buni să câștige și să dezvolte municipiul și județul Constanța în următorii patru ani!