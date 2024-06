„Suntem la sediul USR. Aș fi vrut să vă dau un rezultat dar nu avem. Mergem cu toții în secțiile de votare. Mergem peste ei, să ne asigurăm că nu se fac lucruri ilegale. Am văzut o harababura totală la Constanța. O lipsă de respect. Uite urna, nu e urna. Trei buletine, stați că sunt 5. Avem panouri, nu avem panouri. Nu este normal.







Sunt aici cu colegii și cu familia mea. Ne revedem mâine dimineață, suntem vigilenți. Nu dorim să se fure votul niciunui cetățean. Am vorbit cu oameni. Am fost aproape de toate cartierele. Am simțit pulsul unei schimbări. Oamenii doresc schimbare la Constanța. Le mulțumesc foarte mult celor care au ieșit la vot.







A fost o bătaie de joc. Constănțenii vor un oraș care să își atingă potențialul. 30 de ani de pesedism și penelism au ținut acest oraș pe loc. Voi încheia repede. Mulțumesc încă odată celora care ne au sprijinit.







Mâine ne vom auzi cu date. Mergem la secțiile de vot acum", a declarat Stelian Ion.