Primarul Vergil Chiţac a fost cel care a ieșit primul la declarații.

"Le mulțumesc tuturor constănțenilor că au ieşit la vot într-un număr atât de mare, într-o demonstraţie de responsabilitate civică, parcă mult mai mulţi ca în ultimele dăţi şi asta este bine, pentru că cei care vor câştiga, aşa cum am spus, într-o democraţie, sursa puterii stă în vot, deci oamenii care vor câştiga vor avea o mai mare legitimitate, atât politică, cât şi administrativă. Vreau să le mulţumesc tuturor membrilor PNL, echipelor de campanie, cea de la municipiu, dar şi cea de la judeţ, a lui Florin Mitroi.



Campania noastră a fost una decentă, în sensul în care ne-am prezentat proiectele, ne-am prezentat argumentele. Aţi văzut că, deşi am fost atacat vehement, noi nu am răspuns. Ar mai fi de discutat două subiecte pe care abia aştept să le abordez, şi anume campania în sine şi rezultatele alegerilor. Ele sunt conectate amândouă, dar, mai întâi aşteptăm rezultatele alegerilor, pentru că sunt multe lucruri care trebuie spuse", a adăugat edilul.

În plus, primarul a adăugat că nu există Exit Poll în Constanţa şi că el nu crede în aşa ceva.

La rândul său, candidatul PNL la preşedinţia Consiliului Judeţean Constanţa, Florin Mitroi a declarat următoarele: „Pentru mine a fost o experienţă plăcută să mă întâlnesc cu oameni, să cunosc oameni și să le aflu problemele. Le promit că nu îi voi dezamăgi. Sunt încrezător că voi câștiga detaşat şi vreau să le mulțumesc vălurenilor că au fost alături de mine. Așteptăm rezultatele și cu siguranță voi avea mai multe de spus”.