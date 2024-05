Cutremur pe scena politică constănțeană. Jocul este închis, PNL ia tot!

Și ca să nu vă mai ținem pe jar, să dăm drumul celui mai nou sondaj realizat de IRES, în perioada 14 -21 mai 2024. Așadar, la întrebarea „În 9 iunie vor avea loc alegeri locale. Cât de sigur este că dumneavoastră veți merge să votați pentru alegerile locale din localitatea dumneavoastră?”, 69% au răspuns că „foarte sigur voi merge la vot”, 18% au spus „probabil voi merge la vot”, 5% au răspuns că „probabil NU voi merge la vot”, 7% - „foarte sigur NU voi merge la vot” iar 1% – „Nu știu/ Nu răspund”.







Vergil Chițac, din partea PNL – 28%







Independenta Felicia Ovanesian va fi o voce în Consiliul Local Constanța







Cum stau lucrurile la Constanța cu numai două săptămâni înainte de alegeri aflăm tot din sondajul realizat de IRES la comanda „Cuget Liber".







Astfel, la întrebarea „Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri pentru Consiliul Local Constanța, cu care dintre următorii ați vota?", opţiunile exprimate arată următoarele rezultate:







Partidul Național Liberal (PNL) – 23%







Florin Mitroi spulberă tot în drumul spre Consiliul Județean Constanța







În consecință, din sondaj nu putea să lipsească întrebarea "Dacă duminica viitoare ar avea loc alegerile pentru funcția de Președinte al Consiliului Județean Constanța, dumneavoastră cu cine ați vota dintre următorii candidați?", iar rezultatele sunt următoarele:







Florin Mitroi, din partea PNL – 36%













În ceea ce privește formațiunile politice care își vor trimite membrii în Consiliul Județean Constanța, sondajul a vizat întrebarea „Și care este partidul pe care l-ați vota pentru Consiliul Județean?”.

Partidul Alternativa Dreaptă (AD) – 1%













PNL crește în sondaje în numai șase luni, PSD, AUR și USR sunt în scădere

Pe de altă parte, ca o comparație între cele două sondaje comandate de „Cuget Liber“, putem spune că la Consiliul Local Municipal Constanța avem parte de o rocadă greu de anticipat, și asta deoarece, în urmă cu șase luni, PSD avea 27%, USR - 21%, PNL - 18% și AUR - 17%.

















La numai șase luni distanță, raportul de forțe este altul, motiv pentru care am putea spune că unele partide au parte de o scădere dramatică. De exemplu, PSD pierde șapte procente, în condițiile în care scade de la 27%, cât a avut în noiembrie, la 20%, cât are în momentul de față. În schimb, PNL a urcat 5 procente, după ce în noiembrie avea 18%, iar la acest moment are numai în municipiu 23%. Schimbări se înregistrează și în USR, care avea în noiembrie 21%, iar la acest moment, cu toate că s-a aliat cu PMP și Forța Dreptei, înregistrează 18%. Practic, o scădere de trei procente, în condițiile în care așteptările erau de o creștere de 23-25%. Comparând cele două sondaje, putem spune că cea mai dramatică scădere o înregistrează AUR, care în noiembrie avea 17%, iar la acest moment are doar 10%. Cea mai mare surpriză a sondajului este însă Felicia Ovanesian, care va deveni o voce în Consiliul Local Municipal Constanța deoarece din postura de independent înregistrează un procent de 8%, ceea ce îi asigură cu siguranță un loc în viitorul Consiliu Local Municipal Constanța.







Surpriza este totuși că Mohammad Murad, cu AUR în spate, este creditat cu același procent de 16% ca și Cătălin Grasa, candidatul PSD. Practic, cei doi se vor bate pentru locul trei. Pe de altă parte, din sondaj mai reiese că, în timp ce Murad este cu două procente peste scorul partidului, Cătălin Grasa este cu patru procente sub scorul PSD-ului. Concluzia finală din această comparație este că PSD Constanța și-a ales greșit candidatul pentru șefia Consiliului Județean Constanța.







Mai mult, iese în evidență faptul că filiala constănțeană și-a ales corect candidatul pentru funcția de președinte, în speță Mihai Lupu, actualul președinte al CJC, care are în sondaj un procent de 7%, un scor peste cel al partidului, chiar dacă era așteptat un procent mai mare. Cu toate acestea, reiese clar că, la acest moment, Mihai Lupu este forța, iar la județ depinde numai de el ca PUSL să intre în Consiliul Județean Constanța.







De asemenea, șansa de a câștiga le mai este dată și pentru faptul că partidul stă în spatele candidaților, au o campanie profesionistă bazată pe interacțiunea cu oamenii, cu prezentarea unui program electoral ce se dorește a fi o continuitate a ceea ce s-a realizat până acum în municipiul Constanța, dar și o dezvoltare relevantă în județ. Și, desigur, victoria lor mai poate fi influențată și de greșelile adversarilor, prin prisma faptului că celelalte partide nu și-au desemnat, în unele cazuri, cei mai potriviți candidați sau oameni care să fie pregătiți din timp să intre în ringul electoral și nu pe ultima sută de metri. În plus, am mai putea lua în calcul lipsa de unitate a unor partide care și-au schimbat liderul cu câteva săptămâni înainte de competiția electorală, cum ar fi cazul celor de la AUR, carel-au înlocuit pe Daniel Moraru, coordonatorul județului, cu Mohammad Murad. Și, nu în ultimul rând, ar mai putea fi vorba de modul de desfășurare a campaniei electorale a fiecărui partid (unii alegând varianta de discreditare a contracandidaților și mai puțin cea de prezentare a propriei viziuni), de prezența slabă în mijlocul oamenilor și în mass-media constănțeană.











Sondajul a fost realizat în perioada 14 – 21 mai 2024 de Institutul Român pentru Evaluare și Strategie (IRES), la comanda „Cuget Liber“.

Vă reamintim că ziarul „Cuget Liber“ a mai comandat un sondaj în luna noiembrie a anului trecut, sondaj ce a fost realizat de ARA Public Opinion, însă atunci nu erau cunoscuți toți candidații oficiali. De remarcat că, în toată această perioadă, în spațiul public au fost aruncate fel și fel de sondaje comandate de partide. Rezultatele au fost oscilante, cu urcușuri și coborâșuri. Ca să nu mai spunem că unele dintre ele au fost total lipsite de credibilitate și au ridicat serioase semne de întrebare. În ceea ce privește cele două sondaje prezentate de Cuget Liber, ca o comparație se poate spune că schimbările de procente sunt destul de spectaculoase în privința partidelor.La întrebarea „Alegerile pentru Primarul municipiului Constanța vor avea loc în această vară. Dacă aceste alegeri ar avea loc duminica viitoare și ar candida următoarele persoane, dumneavoastră pe cine ați vota?”, din opţiunile exprimate a ieşit următorul clasament:Stelian Ion, din partea Alianței Dreapta Unită, formată din USR, PMP și Forța Dreptei - 20%Horia Constantinescu, din partea PSD – 18%Ovidiu Sorin Cupșa, din partea AUR – 11%Felicia Nadina Ovanesian, independent – 6%Adrian Bîlbă, Partidul Ecologist Român – 5%Gihan Erdal Eserghep, din partea Partidului Umanist Social-Liberal – 3%Valentin Berechet, independent – 2%Cezara Popescu, din partea Partidului Alternativa Dreaptă – 2%Eugen Voineagu, independent – 1%Marius Aurelian Mitulescu, din partea Partidului SOS – 1%Andrei George Popescu, independent – 1%Sorin Prisăcaru, independent -1%Victor Cruceru, din partea PRM – 1%.Toți știu că orice primar ales vrea să realizeze lucruri bune pentru cei care l-au trimis să-i reprezinte, însă, dacă nu are și un Consiliu Local pe măsură, lucrurile se complică. Așa se face că orice formațiune politică își dorește să aibă un număr cât mai mare de consilieri în jurul edilului. Numai că, de această dată, pe lângă partide s-au înscris în cursa electorală și trei candidați independenți.Partidul Social Democrat (PSD) – 20%Alianța Dreapta Unită (USR –PMP-Forța Dreptei) – 18%Partidul Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) – 10%Felicia Nadina Ovanesian – candidat independent – 8%Partidul Ecologist Român (PER) – 5%Partidul Makedonarmânilor din România – 4%Eugen Voineagu – candidat independent – 3%Partidul Umanist Social-Liberal (PUSL) – 2%Andrei George Popescu – candidat independent – 2%Partidul România Mare (PRM) – 2%Partidul Verde – 2%Alt răspuns – 1%.Tot pe 9 iunie, constănțenii sunt chemați la urne ca să-și aleagă viitorul președinte al Consiliului Județean Constanța dar și consilierii județeni.Claudiu Palaz, din partea Alianței Dreapta Unită formată din USR, PMP și Forța Dreptei – 17%Mohammad Murad, din partea AUR – 16%Cătălin Grasa, din partea PSD – 16%Mihai Lupu, din partea Partidului Umanist Social-Liberal – 7%Dumitru Bădrăgan, din partea Partidului Ecologist Român – 4%Mihai Simion Pană, din partea Partidului Alternativa Dreaptă – 2%Cristian Stancovici, din partea Partidului SOS – 2%Astfel, răspunsurile celor intervievați au dat următorul clasament:Partidul Național Liberal (PNL) – 30%Partidul Social Democrat (PSD) – 20%Alianța Dreapta Unită (USR – PMP- Forța Dreptei) – 20%Partidul Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) – 14%Partidul Ecologist Român (PER) – 7%Partidul Umanist Social Liberal (PUSL) – 5%Partidul S.O.S. România – 3%Acestea sunt rezultatele care reies din sondajul IRES, rezultate care arată clar preferințele constănțenilor la acest moment.Ca o concluzie, comparativ cu sondajul comandat de „Cuget Liber“ în luna noiembrie 2023, adică cu șase luni în urmă, toate partidele importante și-au ales corect candidații pentru Primăria Constanța, deoarece practic ordinea clasamentului din actualul sondaj este stabilită așa cum a reieșit din notorietatea și încrederea exprimate de cei intervievați în luna noiembrie. Concret, procentele de notorietate și încredere au dat acum ordinea în care, cel mai probabil, candidații vor fi acum votați de constănțeni.În privința viitorului președinte al Consiliului Județean Constanța, în speță Florin Mitroi, de la PNL, se poate spune că nu este nicio surpriză, în condițiile în care toate sondajele apărute până acum îl dădeau câștigător. Procentul de 36% care relevă din sondajul IRES realizat în municipiul Constanța îi poate asigura, cu siguranță, un procent chiar mai mare, ținând cont că liberalii conduc și celelalte municipii din județ și, astfel, Florin Mitroi ar putea înregistra la finalul votului chiar un scor mai mare cu 10 procente. Este cert că acesta va câștiga președinția Consiliului Județean Constanța detașat, la o distanță destul de mare față de ceilalți candidați pentru această funcție, deoarece aceștia nu mai au cum să recupereze diferența în două săptămâni cât au mai rămas până la alegeri. Concret, am putea spune, ca o recomandare, ca aceștia să-și țină banii în buzunar, să nu se mai angajeze în cheltuieli inutile care ar urma să fie decontate tot de cetățeni! Poate că, dacă partidele și-ar fi desemnat candidații mai din timp și nu pe ultima sută de metri, ar fi avut și timpul necesar să demonstreze de ce sunt în stare!În ceea ce privește PUSL, un partid care se luptă pe plan local să iasă în evidență, se poate spune că intrarea în Consiliul Județean Constanța ar fi o realizare, la un procent de 5%, așa cum reiese din sondajul IRES.Așadar, din întregul sondaj reiese că, la fel ca în urmă cu patru ani, PNL-ul va ieși învingător și la acest scrutin electoral.Ce-i duce pe liberali la victorie sigură? Probabil, candidații desemnați pentru aceste alegeri electorale, candidați care au notorietate și prezintă încredere în fața electoratului, deoarece se poate observa că atât Vergil Chițac, cât și Florin Mitroi au procente peste scorul partidului.Volumul eșantionului: 1.009 respondenți cu domiciliul în municipiul Constanța. Tipul eșantionului: Simplu, aleatoriu. Reprezentativitate: Eroare maximă tolerată: ±3%.