DESCINDERI ALE POLIŢIŞTILOR DIN CONSTANŢA! Suspecţii falsificau buletinele oamenilor şi luau credite de la bănci

La data de 16 mai a.c., polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economico – Financiare, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța, au efectuat patru percheziții domiciliare, trei în municipiul Focșani, județul Vrancea și una în satul Drăgăneasa, județul Prahova, la locuințele a doi bărbați, de 32 de ani, respectiv 49 de ani.Aceștia sunt bănuiți de săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune, fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals și fals privind identitatea.Astfel, în perioada iulie 2022, cei doi bărbați ar fi contrafăcut mai multe cărți de identitate, folosind datele de identificare ale altor persoane, pe baza cărora ar fi obținut credite de la mai multe instituții financiare nebancare.Prejudiciul cauzat este de 58.000 de lei.În urma perchezițiilor domicilare, a fost luată măsura indisponibilizării asupra unui autoturism.Cercetările sunt continuate, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța.