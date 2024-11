Două persoane, prinse sub un mal de pământ! Un bărbat a murit, iar celălalt este în stare gravă

Doi muncitori au fost surprinși de un mal de pământ în timp ce lucrau la rețeaua de apă-canal în localitatea Movila Miresii din județul Brăila. În urma intervenției echipajelor de salvatori, una dintre victime a fost declarată decedată, iar cealaltă, inconștientă, a fost transportată de urgență la spital, unde i s-au aplicat manevre de resuscitare, transmite News.ro.În dimineața zilei de 25 noiembrie, doi muncitori au fost prinși sub un mal de pământ, în timp ce efectuau lucrări la rețeaua de apă-canal, în localitatea Movila Miresii din judeţul Brăila. Potrivit ISU Brăila, incidentul a avut loc de dimineață, fiind primită sesizarea că un mal de pământ a căzut peste două persoane, ambele inconştiente. Acolo s-au deplasat două autospeciale cu apă şi spumă, o autospecială de descarcerare, un container multirisc, o ambulanţă SMURD din cadrul ISU Brăila. În sprijin au venit SVSU Movila Miresii şi două ambulanţe SAJ Brăila. Cele două victime au fost scoase de echipajele de salvatori, una dintre ele fiind declarată decedată.„La ora 09.05 au fost extrase cele două victime de sub malul de pământ. O victimă este declarată decedată, iar cealaltă este în continuare inconştientă”, au transmis reprezentanţii ISU Brăila. Persoana inconştientă are aproximativ 35 de ani, ea fiind preluată de echipajul SAJ, cu puls, pentru a fi transportată la UPU Brăila. Persoana decedată avea 42 de ani.Sursa foto: News.ro