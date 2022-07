EROISM și OMENIE. Pompierii salvează vieți, indiferent că sunt de serviciu sau în timpul liber!

Un teribil accident rutier a avut loc miercuri dimineață, 27 iulie, în jurul orei 8.00, pe DC 6, în apropiere de Costinești. Șoferul unui autoturism a pierdut controlul volanului și a lovit o altă mașină. În urma impactului, șoferul din primul autoturism a rămas încarcerat în mașina răsturnată și a fost rănit grav. Viața i-a fost însă salvată și datorită intervenției prompte a trei pompieri de la Detașamentul de Pompieri Port care se îndreptau spre punctul temporar de stingere Costinești, urmând să intre în tura de serviciu.„Urma să îi schimbăm pe colegii care mai aveau puțin și ieșeau din tură, dar ne-am întâlnit, ulterior, cu ei la accident. S-a produs în fața noastră. Am văzut cum șoferul a pierdut controlul volanului, s-a lovit de bordură și s-a izbit de o altă mașină, apoi s-a răsturnat”, a povestit plt.maj. Bogdan Becu.Imediat, cei trei pompieri au sărit în ajutorul victimelor. „Nu știu cum, dar în două secunde colegii au făcut rost de o cheie de 10 și am scos imediat bornele de la baterii, la ambele mașini. Atunci am văzut că erau scurgeri de combustibil la cea răsturnată. Victima era blocată în centura de siguranță. A fost o extracție de urgență a victimei pentru că avea o rană la cap care sângera puternic”, a mai relatat plt.maj. Bogdan Becu, pompier militar care lucrează încă din anul 2006 la ISU Constanța, timp în care a deservit autospecialele SMURD și descarcerare. „Trebuie să îl scoatem de aici imediat! Aduceți-mi un cuțit să tai centura de siguranță!”, le-a spus plt.maj. Bogdan Becu colegilor săi.Victima a fost scoasă din autovehicul în siguranță. Era conștientă, cooperantă. Conducătorul celuilalt autoturism avariat era în siguranță; nu a avut nevoie de îngrijiri medicale.Cei trei au rămas să ajute și după ce, la fața locului, au sosit colegii lor: echipajul cu autospeciala de stingere la Costinești, un echipaj SMURD și un echipaj al Serviciului Județean de Ambulanță Constanța.Felicitări plt.maj. Bogdan Becu, plt.maj. Tudor Albu și plt.maj. Marius Beleșică – Detașamentul de Pompieri Constanța-Port!Recomandarea pompierilor daca se întâmplă să fiți martorii unui accident rutier este să procedați astfel: „Sunați imediat la numărul unic de urgență 112; indicați cât puteți de precis zona în care a avut loc accidentul. Încercați să oferiți operatorilor 112 cât mai multe detalii despre accident: câte autovehicule sunt implicate, câte victime sunt, dacă sunt încarcerate sau nu, dacă sunt conștinete, dacă există scurgeri de combustibil ori alte situații care pot pune în pericol și pe ceilalți participanți la trafic etc.. Scoateți victimele din mașină doar în cazul în care autovehiculul se poate prăbuși într-o prăpastie, există pericolul ca acesta să explodeze ori să ia foc, se află lângă elemente grele de construcție (case, blocuri, stâlpi etc.) ori copaci care se pot prăbuși peste el. Dacă nu există astfel de pericole, nu încercați să extrageți victima/victimele din autovehicul. Rămâneți alături de victimă/victime până la sosirea echipajelor de prim-ajutor. Mențineți mereu contactul cu victimele: vorbiți cu ele – puteți să le spuneți că s-a sunat la 112, că salvatorii sunt pe drum; încercați să le liniștiți, să le induceți starea de calm pe cât se poate. Cel mai important lucru din toate: nu asistați impasibili! Primele momente, până la sosirea salvatorilor, pot face diferența dintre viață și moarte!”