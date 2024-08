Fostul primar și interpretul hitului „Omul bun și pomul copt”, Mircea Rusu, eliberat din închisoare

După ce a executat un an și jumătate din pedeapsa de trei ani, Mircea Rusu a fost eliberat din închisoare. Fostul primar al comunei Band, recunoscut ca artist drept Mircea Rusu Band, ajuns în spatele gratiilor la începutul anului trecut, după ce a fost găsit vinovat pentru implicarea sa într-o serie de infracțiuni financiare.







Interpretul celebrelor melodii „Omul bun și pomul copt” și „Iarba verde de acasă”, Mircea Rusu, acum în vârstă de 68 de ani, a fost eliberat din închisoare. Cântărețul a ajuns în spatele gratiilor la începutul anului trecut, după ce a fost găsit vinovat pentru implicarea sa într-o serie de infracțiuni financiare comise în timpul mandatului său de primar al localității Band din jud Mureș.







A fost condamnat pentru complicitate la delapidare și instigare la delapidare, dar a executat un an și jumătate din pedeapsa de trei ani.







„Reiau azi salutul meu din ogradă, locul conexiunilor optime cu lumea, cu cerul, cu cântul și cuvântul. Primul drum a fost la Mica și Ticu. Cu Paula, Gabi și Adi am aprins lumânări și am stat așa cu ei. Am adormit târziu în noapte, iar acum trimit spre voi acest semn de bun găsit. Tuturor, sănătate și iubire!”, este mesajul artistului după detenție, publicat acum câteva zile pe pagina sa personală de Facebook.







Mircea Rusu, unul dintre cei mai cunoscuți artiști ai anilor ’90, a lansat hituri care au răsunat la nivel național și au stabilit recorduri impresionante, a fost primar timp de trei mandate în comuna Band din Mureș