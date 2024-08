„Explozie” la bănci! Criza bate la ușă, românii se împrumută pe bandă rulantă!

Tot mai mulți români fac credite de nevoi personale, iar la început de vară, a explodat numărul accesărilor, potrivit datelor BNR. Mai exact, 72.000 de români au accesat credite de nevoi personale în luna iunie. Analiştii atrag atenţia românilor să nu se împrumute pentru vacanţe exotice sau dacă nu au venituri stabile.Un avertisment a venit şi de la Mugusr Isărescu, guvernatorul Băncii Naţionale. Valoarea creditelor a depăşit-o pe cea a economiilor, şi ar putea duce şi la creşterea inflaţiei.În fiecare lună, zeci de mii de români merg la bancă pentru a-şi face credite de nevoi personale. Numărul acestora a explodat, ajungând la 72.000 în luna iunie. Românii au fost încântaţi de scăderea uşoară a dobânzilor şi de ofertele promoţionale ale băncilor. Însă analiştii atrag atenţia că îndatorarea pentru o perioadă îndelungată, în plină instabilitate economică, ar putea pune probleme multora.„Înmulțirea creditelor de consum are legătură, în primul rând, cu provocările financiare prin care trec mulți dintre români. Nevoia i-a îndemnat pe mulți să ia credite de nevoie personale, din dorința de a-și cumpăra lucruri noi, de la telefoane, la electrocasnice, mașini și haine de firmă. În opinia mea, sunt prea puțini cei care s-au împrumutat la bancă ca să meargă în vacanță, în condițiile în care dobânzile sunt în continuare foarte mari”, a spus Adrian Negrescu, analist economic.Printre cei care s-au împrumutat la bănci sunt și mulți constănțeni. Unii dintre ei susțin că au făcut credite deoarece altfel nu pot face o investiție mai mare deoarece nu reușesc să facă economii.„Împreună cu soţul meu am decis că mai bine facem un credit și ne schimbăm centrala de gaze care s-a stricat. O aveam de peste 12 ani și acum ne-a lăsat de tot. Cum iarna se apropie am discutat și am ajuns la concluzia să luăm un credit de nevoi principale pe doi ani, schimbăm centrala și mai facem și unele reparații prin casă care sunt absolut necesare. La salariile noastre, cu doi copii la școală, nu reușim să punem mare lucru la economii. Așa mai bine știm că rezolvăm anumite probleme și o să plătim lună de lună la bancă”, a declarat Violeta B., din Constanţa.La una dintre băncile din Constanța, un inspector de credite a declarat pentru Cuget Liber că, de la începutul verii, au avut oferte foarte bune la creditele pentru nevoi personale și acest lucru s-a văzut și în fluxul clienților.„Dacă până acum erau persoane care veneau în agenție și le făceam o simulare după care renunțau să mai revină, de la începutul verii și până în prezent, lucrurile s-au schimbat. Practic, eu şi colegii mei facem faţă cu greu, de aceea este şi aşa aglomerat acum. Cele mai frecvente credite sunt cuprinse între 10.000 de lei şi 50.000 de lei, pe o perioadă de până la cinci ani. Unii dintre ei iau pentru prima dată un credit dar sunt şi oameni care ne sunt clienţi de mai mulţi ani şi refinanţează. Cei mai mulţi dintre ei sunt tineri la început de drum”, a spus ofiţerul de credite.Aflată în instituţia bancară, Mihaela A., o tânără învăţătoare din Constanţa, a acceptat să dea o declaraţie pentru Cuget Liber.„Nu am nimic de ascuns. Părinţii m-au ajutat şi mi-au cumpărat o garsonieră. Acum este rândul meu să mă ocup cu mobilarea ei, astfel că am recurs la un credit bancar. Mie mi se pare o formă avantajoasă. Îmi rezolv problema cu mobila, plec şi într-o vacanţă şi apoi ştiu că lună de lună am de achitat o rată accesibilă. Am un loc de muncă stabil, un salariu acceptabil şi nu m-am întins mai mult decât ştiu că îmi pot permite”, a spus tânăra.Ca interlocutorii noştri sunt mulţi alţi români, care consideră că un credit pe un termen mic este soluţia perfectă pentru rezolvarea problemelor ce necesită investiţii mai mari.Creditele de nevoi personale sunt reglementate de BNR pe o perioadă maximă de cinci ani de zile.