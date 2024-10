Fotbal, Liga Campionilor: Borussia Dortmund a călcat-o în picioare pe Celtic, scor 7-1

Borussia Dortmund a realizat scorul serii de marţi în etapa a doua a Ligii Campionilor la fotbal, 7-1 cu Celtic Glasgow, pe teren propriu.MVP-ul partidei a fost Karim Adeyemi, autorul unui hat-trick (11, 29, 42), internaţionalul german cu mamă româncă obţinând şi un penalty. Pentru finalista ediţiei trecute a competiţiei au mai înscris Emre Can (7 - penalty), Serhou Guirassy (40 - penalty, 66) şi Felix Nmecha (79). Golul de onoare al campioanei Scoţiei a fost izbutit de japonezul Daizen Maeda (9).Rezultatele de marţi:RB Salzburg - Brest 0-4Au marcat: Abdallah Sima 24, 70, Mahdi Camara 66, Mathias Pereira Lage 75.VfB Stuttgart - Sparta Praga 1-1Au marcat: Enzo Millot 7, respectiv Kaan Kairinen 32.Arsenal Londra - Paris Saint-Germain 2-0Au marcat: Kai Havertz 20, Bukayo Saka 35.FC Barcelona - Young Boys Berna 5-0Au marcat: Robert Lewandowski 8, 51, Raphinha 34, Inigo Martinez 37, Mohamed Aly Camara (autogol) 81.Bayer Leverkusen - AC Milan 1-0A marcat: Victor Boniface 52.Borussia Dortmund - Celtic Glasgow 7-1Au marcat: Emre Can 7 - penalty, Karim Adeyemi 11, 29, 42, Serhou Guirassy 40 - penalty, 66, Felix Nmecha 79, respectiv Daizen Maeda 9.Inter Milano - Steaua Roşie Belgrad 4-0Au marcat: Hakan Calhanoglu 11, Marko Arnautovic 59, Lautaro Martinez 71, Mehdi Taremi 81 - penalty.PSV Eindhoven - Sporting Lisabona 1-1Au marcat: Jerdy Schouten 15, respectiv Daniel Braganca 84.Slovan Bratislava - Manchester City 0-4Au marcat: Ilkay Gundogan 8, Phil Foden 15, Erling Haaland 58, James McAtee 74.Miercuri se vor disputa partidele:Girona - Feyenoord (19:45)Şahtior Doneţk - Atalanta (19:45)Aston Villa - Bayern Munchen (22:00)Benfica - Atletico Madrid (22:00)Dinamo Zagreb - AS Monaco (22:00)Lille - Real Madrid (22:00)Liverpool - Bologna (22:00)RB Leipzig - Juventus (22:00)Sturm Graz - FC Bruges (22:00).