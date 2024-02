Salvatorii de la ISU Constanţa au fost solicitaţi să intervină, joi dimineaţa, pe podul Ovidiu, spre Kogălniceanu, acolo unde s-a produs un accident rutier între un autoturism şi un TIR. Ajunşi la locul indicat, pompierii militari au identificat o victimă, conştientă, neîncarcerată. S-a intervenit cu echipajele necesare pentru rezolvarea situaţiei. Rezolvare cu atât mai eficientă cu cât la locul potrivit s-a aflat omul potrivit, adică nimeni altul decât plutonierul adjutant Romulus Pascaru, din cadrul Detașamentului de Pompieri „Sublocotenent Fripis Marius Daniel” Constanța, cel care a ieşit recent la pensie, dar pentru care semenii aflaţi în nevoie rămân mereu pe locul întâi.„Astăzi (n.r. joi) a fost nevoie de mine din nou. Cred că sunt un fel de «greu de ucis». Accident rutier TIR cu autoturism, am ajuns primul am sunat la 112, am eliberat picioarele victimei, femeie 35 ani, cu dureri la coloana cervicală. Am susținut capul victimei manual până la sosirea colegilor, care nu erau foarte surprinşi”, a povestit, pentru Cuget Liber, salvatorul constănţean.