GALERIE FOTO. Iohannis și Ciucă, în vizită la Baza Aeriană Mihail Kogălniceanu. „Trebuie să fim pregătiți pentru o criză de durată”

Numărul militarilor NATO dislocați la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu este în creștere. Încă din martie, un detașament belgian din Forța de Răspuns a NATO a ajuns la baza militară din județul Constanța. Miercuri, premierul Belgiei Alexander De Croo a ajuns în vizită la unitatea militară, însoțit de primii oameni din stat ai României. Cu această ocazie, președintele Klaus Iohannis a subliniat că NATO va continua să depună eforturi pentru ca răspunsul la provocări sau la posibilile amenințări să fie „prompt, hotărât și robust”.„Vom continua eforturile noastre pentru a asigura răspunsul prompt, hotărât şi robust al Alianţei Nord-Atlantice la orice provocare sau ameninţare posibilă. După cum am decis la recentul Summit de la Bruxelles, vom accelera transformarea Alianţei pentru a consolida postura de descurajare şi apărare a NATO pe termen lung, în special pe Flancul estic şi la Marea Neagră”, a afirmat Klaus Iohannis.La rândul său, premierul Nicolae Ciucă a afirmat că atât țara noastră cât și aliații din NATO trebuie să fie pregătiți pentru „criză de durată”, dar și pentru eventualitatea că conflictul armat se va muta mai aproape de granițele României.„Sunt onorat să fiu astăzi alături de militarii care dovedesc prin prezenţa şi acţiunile derulate în România că NATO reprezintă cea mai puternică şi concretă garanţie de securitate pentru statele sale membre şi pentru că NATO nu este doar cartierul general de la Bruxelles, ci şi aici, în teren. Trăim vremuri dificile pe care nu am crezut că le vom mai trăi în secolul XXI. Trebuie să fim pregătiţi pentru o criză de durată şi pentru situaţia în care această criză se va extinde mai aproape de graniţa noastră”, a afirmat premierul Nicolae Ciucă.„Trebuie să creăm şi să consolidăm o postură de apărare şi descurajare în Flancul de est al NATO. Ne bazăm pe sprijinul dumneavoastră pentru noua formă a conceptului strategic NATO, care trebuie să cuprindă ameninţarea Rusiei sub forma ei reală, care necesită întărirea prezenţei permanente a NATO în Flancul de est. Trebuie să luăm în serios apărarea şi să o reflectăm în deciziile noastre. Este timpul să trecem de la prezenţa înaintată la apărarea înaintată şi la implementarea deciziei luate de liderii noştri pe 24 martie la Summitul extraordinar de la Bruxelles”, a mai afirmat premierul, adresându-se premierului Belgiei.Prim ministrul Ciucă a condamnat acțiunile Rusiei, subliniind că aceasta este „cea mai gravă ameninţare” la adresa securităţii euro-atlantice din ultimii ani. „Condamnăm atacurile nemiloase ale trupelor ruseşti asupra civililor, încălcând prevederile legilor internaţionale şi ale umanităţii şi le plângem pierderile tragice de vieţi omeneşti, suferinţele umane enorme şi distrugerile provocate de invazia ilegală, neprovocată şi nejustificată a Rusiei”, a transmis Ciucă.