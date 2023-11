Harta testărilor antidrog din România. Județul Constanța fruntaș la drugteste

Pentru că poliția spune că nu are datele centralizate, le-au adunat reporterii libertatea.ro cerând informații de la toate cele 41 de Inspectorate de Poliție Județene și de la Poliția Capitalei.







Informațiile oficiale combat unele mituri publice, cum e acela că „în România, 10% dintre șoferi sunt prinși că au consumat stupefiante”. De fapt, e adevărat că 9% dintre cei testați au teste pozitive, numai că testele nu se fac statistic reprezentativ, întâmplător, ci doar la cei despre care polițiștii pot considera că sunt sub influența substanțelor interzise. Discrepanțele nu sunt doar de dotare, dar și de utilizare a drugtestelor sunt foarte mari între județe. De pildă, Iași, un județ cu 250.000 de mașini, face un test la cinci zile.







Inspectoratele județene de poliție din întreaga țară au, în prezent, 171 de aparate pentru detecția drogurilor, conform datelor furnizate de aceste instituţii, la cererea libertatea.ro Numărul diferă însă de cel transmis de Inspectoratul General al Poliției Române, care spune că are în dotare 184 de aparate drugtest. Într-un răspuns trimis Parlamentului, MAI comunică, în cazul a 12 județe, date diferite despre numărul de aparate drugtest față de informațiile transmise de inspectorate la solicitarea ziarului.







Cum sunt aparatele distribuite la nivelul județelor? La aproape același număr de aparate, Galați și Suceava fac de 4 și de 8 ori mai puține teste decât Constanța. Județul Constanța are cele mai multe drugteste: 12. Tot aici au fost efectuate și cele mai multe testări (8.720), de la începutul anului trecut și până acum. Dintre cele 12 aparate, în noaptea tragicului accident din 2 Mai, în august 2023, atunci când i-au găsit șoferului Vlad Pascu droguri în mașină, un singur aparat era în zona Mangalia. Polițiştii nu l-au testat pe Vlad Pascu. Motivul: angajatul calificat să-l folosească se afla în concediu. Exemplul clasic că numărul aparatelor e o condiție necesară, nu suficientă. Pe locul 2 la numărul de aparate pentru testarea antidrog sunt județele Galați și Suceava, care au, fiecare, câte 11 drugteste. Cu toate acestea, de la începutul anului trecut și până acum, IPJ Galați a verificat 1.881 de șoferi (de patru ori mai puțin decât în Constanța), iar IPJ Suceava, doar 1.168 de șoferi, de 8 ori mai puțin.







Aparate multe, dar testări puține sunt și la IPJ Bihor, unde există 10 drugteste cu care au fost verificați, de la începutul anului trecut, doar 937 de șoferi.







În judeţul cu Untold se testează mai puţin decât în Dolj. Raportat la numărul testelor antidrog efectuate, Constanţa (8.720) e urmată de Bucureşti, cu 5.305 teste efectuate, de la începutul anului trecut. În capitală sunt 8 aparate drugtest. IPJ Dolj ocupă locul trei, cu 3.598 de şoferi verificaţi (cu 5 drugteste), urmat de IPJ Braşov – 3.495 de teste (cu 4 aparate) şi de IPJ Timiş – 2.405 teste (6 aparate). Clujul ocupă poziţia 5 la numărul de testări, deşi IPJ-ul are 7 drugteste, iar în judeţ se organizează, la fel ca-n Constanţa sau Bucureşti, multe festivaluri de muzică, la care participă mii de tineri. Potrivit IPJ Cluj, anul trecut, cei de aici, „în colaborare cu alți polițiști detașați să acționeze pentru desfășurarea unor evenimente din județul Cluj, au efectuat cu aparatele din dotare 1.178 de testări, iar în cursul anului 2023 au fost efectuate 1.226 de testări, în scopul depistării conducătorilor auto care conduc sub influența substanțelor psihoactive”. 40% dintre județe au doar câte două aparate, spune IGPR, în timp ce, potrivit datelor furnizate de IPJ-uri, există nu mai puțin de 16 județe care au în dotare doar două drugteste: Vrancea, Neamț, Botoșani, Vaslui, Brăila, Buzău, Ialomița, Sălaj, Satu Mare, Hunedoara, Vâlcea, Harghita, Tulcea, Covasna, Dâmbovița, Olt. Cu toate acestea, unele dintre aceste inspectorate testează mai mult decât IPJ Suceava (care are 11 drugteste) sau IPJ Bihor (10 drugteste).







Astfel, de la începutul anului trecut și până acum, IPJ Dâmbovița a verificat 1.471 de șoferi, IPJ Covasna – 1.397, IPJ Vrancea – 1.238, iar IPJ Tulcea – 1.140. În tot județul Iași, cu 250.000 de mașini, are loc o verificare la 5 zile. Cele mai puține verificări pentru depistarea șoferilor care conduc sub influența drogurilor sunt efectuate de Poliția Rutieră din județele Iași, Olt, Vaslui și Botoșani. IPJ Iași are în dotare 3 drugteste. Anul trecut au fost efectuate 77 de testări, iar anul acesta 41, ceea ce înseamnă că polițiștii de la Rutieră mai verifică câte-un șofer, o dată la cinci zile, să vadă dacă e sub influența drogurilor. Județul Iași are aproximativ 250.000 de automobile la 800.000 de locuitori și face un drugtest la 5 zile. Aceeași situație e și în județul Olt, unde, cu cele două aparate din dotare, au fost testaţi 95 de șoferi anul acesta și 39 în 2022. Tot două drugteste există și în Vaslui, unde s-au făcut 46 de testări anul trecut și 128 anul acesta, dar și în județul Botoșani, unde polițiștii de la Rutieră au verificat 74 de șoferi anul trecut și 120 anul acesta. 997 de șoferi din 1.000 nu au fost testați în 2022.







Potrivit datelor oficiale, în România există 8.501.718 deținători de permise de conducere. La nivelul tuturor inspectoratelor județene de poliție din țară au fost efectuate, în 2022, 26.309 testări antidrog. Asta înseamnă că doar 3 din 1.000 de șoferi aflați în trafic au fost verificați de Poliția Rutieră, pentru a vedea dacă sunt la volan sub influența substanțelor psihoactive.