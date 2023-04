Potop de șoferi pozitivi la DrugTest pe drumurile din Constanța. De ce nu se aleg toți cu dosare penale

În realitate, ne-au lămurit reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Constanța, dosare penale sunt întocmite doar șoferilor în cazul cărora prezența substanțelor psihoactive a fost confirmată de analizele toxicologice.





„Rezultatele preliminare furnizate de aparatele DrugTest nu reprezintă probe în dosarul penal. Acestea doar indică bănuiala rezonabilă că persoana testată ar fi consumat substanțe psihoactive. Conform legislației în vigoare, persoana testată pozitiv este condusă la o unitate medicală, pentru recoltarea probelor biologice necesare în vederea stabilirii cu exactitate a consumului de substanțe psihoactive. Ulterior, analizele toxicologice ale mostrelor biologice recoltate se efectuează de către Institutul Național de Medicină Legală «Mina Minovici» București”, au precizat reprezentanții IPJ Constanța.







122 de șoferi drogați s-au ales cu dosare penale, în 2022





Astfel, conform statisticii realizate la nivelul inspectoratului constănțean, în 2022 au fost depistați 122 de șoferi aflați sub influența substanțelor psihoactive. Totodată, în primele trei luni ale lui 2023, au fost depistați alți șase șoferi care au consumat astfel de substanțe. Cât privește natura drogurilor, deși nu există o statistică la nivelul Serviciului Rutier, oamenii legii spun că, în general, șoferii depistați au consumat cocaină, canabis sau amfetamină.



Rezultat pozitiv la canabis, în cazul unor șoferi din Constanța și Cernavodă





În ultimele zile, polițiștii au depistat doi șoferi drogați. Astfel, luni, 17 aprilie, în jurul orei 21.50, polițiștii din cadrul Poliției Cernavodă au identificat un bărbat de 23 de ani care a condus un autoturism pe strada Crișan din orașul Cernavodă, fiind sub influența substanțelor psihoactive. Bărbatul a fost testat cu aparatul DrugTest, rezultatul fiind pozitiv la canabis, ulterior fiind condus la spital, în vederea prelevării de mostre biologice, pentru stabilirea prezenței substanțelor psihoactive în sânge.



Iar miercuri, 19 aprilie, în jurul orei 02.40, polițiști din cadrul Poliției municipiului Constanța – Biroul Rutier au identificat un bărbat, de 27 de ani, care a condus un autoturism, pe bulevardul Mamaia, fiind sub influența substanțelor psihoactive. Acesta a fost testat cu aparatul DrugTest, rezultatul fiind pozitiv la canabis. Ulterior, a fost condus la spital, în vederea prelevării de mostre biologice, pentru stabilirea prezenței substanțelor psihoactive în sânge. În ambele cauze au fost întocmite dosare de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.





Polițiștii constănțeni, asemenea colegilor lor din țară, au fost dotați în ultimii ani cu aparate DrugTest, pentru testarea conducătorilor auto și depistarea celor care s-au urcat la volan după ce au consumat substanțe psihoactive. Dacă în trecut oamenii legii nu aveau prea multe instrumente la îndemână pentru a-i depista și trage la răspundere pe acești șoferi inconștienți, astăzi situația s-a schimbat, iar dispozitivele DrugTest sunt de un real ajutor. E drept, au început să apară deja și vocile nemulțumite care susțin că aceste testări dau rezultate fals-pozitive și că numărul celor depistați sub influența drogurilor ar fi de fapt mult mai mic.