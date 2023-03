Alarmă în școli și grădinițe! IPJ Constanța anchetează 64 de dosare penale privind bullying-ul

Pe de altă parte, deși numărul copiilor care admit că au fost victimele umilințelor sau bătăilor este în creștere, nu toate cazurile ajung în atenția polițiștilor. E drept, însă, că și la acest capitol numărul sesizărilor este în creștere semnificativă, comparativ cu anii trecuți. Astfel, potrivit reprezentanților Inspectoratului de Poliție Județean Constanța, de la începutul anului școlar 2022 – 2023 până în prezent au fost înregistrate 64 de dosare penale vizând infracțiuni care pot fi înscrise în sfera bullying-ului. Căci, se impune subliniat, termenul de „bullying” nu există în legislația penală și nici nu este sancționat ca atare.





„De la începutul anului școlar 2022-2023, la nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Constanța – Biroul de Siguranță Școlară nu au fost semnalate cazuri de bullying, iar la nivelul instituției nu există o astfel de statistică. Potrivit legislației penale, bullying-ul nu este sancționat ca infracțiune distinctă, însă forme ale bullying-ului pot constitui elementul material al unor infracțiuni, precum: «amenințarea» (art. 206 C. Pen.), «șantajul» (art. 207 C. Pen.), «hărțuirea» (art. 208 C. Pen.), «lovirea sau alte violențe» (art. 193 C. Pen.), «vătămarea corporală» (art. 194 C. Pen.), «purtarea abuzivă» (art. 206 C. Pen.). În perioada septembrie 2022-februarie 2023 au fost înregistrate 64 de dosare penale cu privire la unitățile de învățământ, având ca obiect astfel de infracțiuni”, ne-a precizat Olimpia Ceară, purtător de cuvânt al IPJ Constanța.





Cât privește plângerile penale, acestea au vizat cazuri diverse: cadre didactice acuzate că au lovit sau înjosit copii, adolescenți acuzați că au bătut alți copii etc. De exemplu, potrivit informațiilor noastre, de dată recentă, la Medgidia a fost depusă o plângere penală împotriva unei educatoare acuzate că a lovit copiii pe care îi avea în grijă, dosar aflat în prezent în atenția polițiștilor.



Biroul de Siguranță Școlară, structura care face prevenire în școli





În timp ce dosarele penale își urmează cursul firesc, Biroul de Siguranță Școlară este structura din cadrul IPJ Constanța responsabilă să se preocupe ca fenomenul de bullying să scadă. Drept pentru care această structură desfășoară programe, proiecte, campanii de prevenire în școli. „Biroul de Siguranță Școlară implementează și desfășoară activitățile specifice, colaborează cu celelalte formațiuni operative pentru realizarea unui schimb eficient de informații, în baza cărora sunt organizate acțiuni polițienești, în vederea menținerii gradului de siguranță a elevilor, studenților și a personalului didactic în incinta și zonele adiacente unităților de învățământ; realizează cunoașterea particularităților mediului școlar, raportat la teritoriu, la locurile și mediile favorabile comiterii de infracțiuni, prin prezența activă în teren; colaborează și relaționează permanent cu conducerile unităților de învățământ preuniversitar; participă, alături de reprezentanții autorităților locale, celorlalte instituții sau structuri ale poliției, cu competențe în domeniu, la activitățile de educație antiinfracțională și antivictimală, inclusiv în cadrul unor campanii, programe sau proiecte; organizează și coordonează nemijlocit acțiuni pe raza de competență pentru prevenirea și combaterea criminalității, pentru creșterea gradului de siguranță a elevilor și a personalului didactic, în incinta și în zonele adiacente unităților de învățământ; participă la sedințele organizate la nivelul școlilor și la alte evenimente importante pentru comunitatea preuniversitară din zona de responsabilitate.





Inspectoratul de Poliție Județean Constanța adaptează dispozitivele de menținere a ordinii și siguranței publice prin includerea unităților de învățământ în itinerarul de patrulare, pentru asigurarea unei acoperiri echilibrate, în funcție de evoluția situației operative și de resursele disponibile”, a mai precizat Olimpia Ceară.





Reamintim că, în urmă cu câteva zile, Instituția Prefectului Constanța, Inspectoratul Școlar Județean, Asociația „Salvați Copiii” și Consiliul Județean al Elevilor Constanța au semnat un protocol de colaborare pentru evaluarea și monitorizarea fenomenului de bullying în școlile din județul de la malul mării.





