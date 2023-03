Metodă inedită pusă în practică de dealeri din Constanța: like-uri la pozele de pe Facebook, pentru droguri

În luna martie 2021, un bărbat a denunțat la DIICOT Constanța faptul că într-un imobil de pe strada Sabinelor se face trafic de canabis și etnobotanice. Oamenii legii aveau deja informații, de aproximativ două luni, cu privire la faptul că în imobilul respectiv era o femeie care vindea substanțe cu efecte psihoactive, care era ajutată de doi bărbați. Timp de aproape un an, gruparea a fost supravegheată îndeaproape, prin ascultarea telefoanelor, infiltrarea de ofițeri sub acoperire și folosirea de colaboratori. La final, ancheta a scos la iveală numeroase aspecte inedite.





Pe de o parte, faptele suspecților au fost date de gol de o rudă de a lor, printr-o scrisoare. Plicul ce purta ștampila Penitenciarului Poarta Albă, ce conținea 5 foi, a fost găsit de anchetatori cu ocazia percheziției domiciliare. Între rândurile scrisorii, polițiștii au găsit următoarele referiri: „Tu pune mâna și nu mai vinde acasă la copii că copilul ăla are deja probleme (nota anchetatorilor – se referă la faptul că unul dintre locatari se află sub control judiciar, fiind anchetat pentru o tenttivă de viol). De ce nu vinzi acasă la tine, ie frică femeii tale. Ia își apără copii dar tu ce faci, le dai o farfurie de mâncare și atât. Tu realizezi că băiatul meu poate să ajungă la pușcărie din cauza ta că vinzi marfă acolo și vrei nu vrei o sa intre și el că ie mare acum, cum am intrat și eu aiurea în dosaru ăsta. Îți dau un sfat pune mâna și oprește-te cu vânzarea acasă la copii că o să fie nasol. (...) Bă trezeştete dracu să te ia cum te ia somnu când şti că casa aia ie urmărită şi poate să intre oricând peste copii. Doar ai văzut cum a băgat copii la lume şi ia ţinut 6 luni arestaţi pentru câteva plicuri cu poţi să fi aşa hain cu copii tăi. Când ierai pe arest ai zis că o bagi pe aia linia întâi casă îşi ia fapta şi acum îţi bagi copii linia întâi...”.



Dacă dealerii aveau droguri, îi sunau înapoi pe cei care apreciau pozele





Totodată, ancheta a scos la iveală că traficanții erau abordați de clienți prin ... like-uri la pozele de profil de pe Facebook. Iar dacă aveau marfă disponibilă, dealerii îi sunau înapoi pe clienți, prin serviciul de mesagerie al rețelei de socializare. „Așa cum rezultă din procesul-verbal întocmit de către investigatorul autorizat a rezultat modalitatea prin care colaboratorul a intrat în contact cu persoanele din imobil, pentru a cumpăra substanţe cu efect psihoactiv respectiv: acesta intra pe aplicaţia Facebook, pe profilul inculpatului, dădea like la fotografia de profil a acestuia, iar ulterior, în situaţia în care incupatul era disponibil, în sensul că deţinea substanţe etnobotanice pentru vânzare, îl contacta pe colaborator prin intermediul serviciilor de telefonie asociate aceleiaşi aplicaţii”, au reținut anchetatorii.





Ulterior, clienții se prezentau la demisolul unui imobil de pe strada Sabinelor, iar schimbul se făcea în fața ușii apartamentului unde locuiau suspecții, în condițiile în care încăperea era slab sau deloc luminată.





Doi suspecți au fost trimiși în judecată, iar magistrații Tribunalului Constanța au dispus condamnarea lor la trei ani de închisoare cu executare, pentru cel major, și la șase luni de supraveghere asistată zilnică, ca măsură educativă neprivativă de libertate pentru cel minor. Decizia a fost contestată, dar judecătorii Curții de Apel au decis menținerea ei.





O anchetă desfășurată de procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism și polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Constanța a scos la iveală o nouă tehnică de relaționare a traficanților cu doritorii de substanțe psihoactive, pusă în practică de o grupare din municipiul Constanța.