Reguli noi pentru restaurante, patronii, obligați să schimbe meniurile. "S-a triplat grosimea"

„Acest lucru ne-a fost adus la cunoștință încă de anul trecut şi consider că este o idee foarte bună. Clienţii ştiu exact ce mănâncă, ce conține preparatul respectiv, deci nu am nimic de obiectat”, ne-a declarat Lucian Tudose, managerul unui restaurant cunoscut din Constanţa. La rândul său, Marius Balaban a precizat că mulţi proprietari de localuri din HoReCa se plâng de această situaţie. „Este un lucru nemaiîntâlnit. Toți mergem prin toată lumea și nu găsim aceste detalii în meniuri, care ni se cer nouă acum. Probabil că toată lumea va plăti un consultant, dar eu știu că s-au înființat anumite aplicații pentru care se achită un abonament anual. Ca urmare, noi va trebui să facem rețetarele și ei să completeze mai departe meniul”, a adăugat el. Marcela Scupra ne-a declarat că situaţia este cu totul diferită în străinătate. „Ca la noi, la nimeni. Am fost și în alte țări și am avut multe meniuri în fața ochilor, dar ceea ce ni se întâmplă nouă acum eu nu prea am văzut pe acolo. Noi, românii, trebuie să plecăm capul și să mergem înainte. La noi, s-a ocupat deja un specialist care a studiat legea și le-a făcut exact cum ni s-au cerut, doar că acum este ceva mult mai stufos. S-a triplat grosimea meniului”, a subliniat aceasta. Patron al unui restaurant din staţiunea Mamaia, Stelu Enache a spus că bănuieşte că, dacă s-a luat această decizie, meniurile noi sunt necesare. „Şi noi am contactat un nutriționist. Cred că este o măsură foarte bună. Probabil că va fi puțin mai greu la început, până se implementează peste tot, dar dacă s-au cerut aceste meniuri detaliate, înseamnă că a existat o cerință din partea populației”, a încheiat el.





Noile meniuri vor avea, în aceste condiții, zeci de pagini, fiind dotate și cu un cuprins, iar pentru cei ce nu respectă legea, Protecția Consumatorilor le-a pregătit sancțiuni de până la 10.000 de lei. Reamintim că ordinul ANPC a fost publicat în Monitorul Oficial încă din data de 21 septembrie 2022 și se referă la furnizarea de informații la comercializarea produselor finite/mâncărurilor furnizate și aducerea la cunoștința consumatorilor a informațiilor despre ingredientele folosite în produsele finite și preparatele comercializate de către acestea. Prin această măsură se vizează venirea în sprijinul consumatorului, dar și prevenirea cazurilor de obezitate, care sunt din ce în ce mai multe, clientul putând ști ce consumă și cât consumă chiar din meniul restaurantului. Referitor la aceste schimbări am întrebat câțiva patroni de localuri de părere au despre modificările din sistem.