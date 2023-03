Restaurant din judeţul Constanţa închis de Protecţia Consumatorilor. Ce nereguli au fost descoperite

Reprezentanţii Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor (CJPC) Constanța au desfășurat, în cursul acestei săptămâni, o acțiune de control la un restaurant din localitatea Băneasa. Cu această ocazie, comisarii CJPC au constatat că aspectele sesizate în urma unei reclamaţii făcute la sediul instituţiei se adeveresc. La faţa locului s-a descoperit că erau comercializarea produse alimentare cu data limită de consum depășită. În plus, societatea comercială deține și o unitate de alimentație publică, şi aceasta fiind verificată, și unde s-au constatat diverse nereguli.Drept urmare, echipa de control a aplicat operatorului economic mai multe sancțiuni: amenzi contravenționale în valoare de 14.000 lei, un avertisment, oprirea definitivă de la comercializare și retragerea din circuitul consumului a produselor neconforme. În plus, s-a decis oprirea temporară a prestării serviciului pentru unitatea de alimentație publică, până la remedierea deficiențelor.În blocul alimentar al acestei unități, s-a constatat existența unei vitrine de refrigerare neigienizată, cu depuneri de rugină și mucegai, în care se aflau depozitate produse alimentare ce puteau fi, cu ușurință, contaminate, folosirea unor materii prime și preparate semifinite fără elemente de identificare și caracterizare. De asemenea, în incinta restaurantului s-au găsit mai multe lăzi de congelare neigienizate, cu depuneri de gheață și reziduuri de natură incertă etc.