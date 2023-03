Toate știrile despre etnobotanice în ziarul Cuget Liber Online.

Etnobotanice

Etnobotanicele sunt un amestec de prafuri sau plante uscate stropite cu diferite substante chimice. Desi existã o listã cu substantele interzise, autoritãtilor le este practic imposibil sã tina pasul cu laboratoarele producatorilor. O simpla schimbarea chimica poate scoate un produs în afara listei de produse interzise.

Plantele psihogene sau plantele psihotrope sunt acele plante care produc schimbari in ceea ce priveste modul de gandire, de a percepe lucrurile din jur sau dispozitia persoanelor care le utilizeaza. Aceste plante inhiba emisfera cerebrala stanga unde se gasesc functiile ce tin de rationalitate si activeaza emisfera cerebrala dreapta a carei functie este intuitia. Plantele halucinogene induc efecte fiziologice si mentale care cuprind in special perturbari ale comportamentului, ale functiilor cognitive si ale perceptiei, care se pot perturba pana la instalarea halucinatiilor, adica la modificarea realitatii. In componenta lor se pot gasi urme de amfetamine, methamfetamine, mefedrona, cocaina, heroina, canabinoizi sintetici. Prafurile rezultate se fumeaza, se ingera, se prizeaza, se injecteaza si poarta diferite nume precum Magic, Pure, Puff, Strong, Class, Insomnia, Jamaica, Special Cox, Special etc.



