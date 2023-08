Etnobocanicele câștigă teren! 12 substanțe noi psihoactive, identificate în țara noastră de la începutul lui 2023

Noile substanțe psihoactive sunt substanțe chimice realizate în laboratoare clandestine, care produc efecte asupra sănătății publice mult mai grave decât drogurile tradiționale. În urma analizelor de laborator efectuate, a fost evidențiat faptul că în categoria noilor substanțe psihoactive intră canabinoizii sintetici și catinonele. NSP-urile, cum au fost denumite, au fost dezvoltate pentru a produce efecte psihoactive, fără a intra sub incidența legii, neaflându-se sub control național din cauza substanțelor folosite în componența lor și dinamicii de apariție. Potrivit reprezentanților Agenției Naționale Antidrog, efectele acestor substanțe sunt similare celor produse de drogurile clasice, având efect direct asupra creierului uman. Aceste efecte sunt concretizate în stări confuzionale - pierderea identității, halucinații, diminuarea atenției și memoriei, combinate cu efecte adverse ca: anxietate, amețeli, confuzie, insomnie, depresie, cefalee şi atacuri severe de panică, creșterea frecvenței cardiace şi a tensiunii arteriale.Totodată, efectul lor se produce rapid și are o durată scurtă, instalându-se rapid dorința de a repeta consumul.Agenția Națională Antidrog (ANA) are un rol activ în monitorizarea, evaluarea și punerea sub control a noilor substanțe psihoactive, activitate realizată prin intermediul Sistemului European de Avertizare Timpurie asupra Noilor Amestecuri şi Substanţe apărute pe piaţă - EWS, coordonată de către Observatorul European pentru Droguri şi Toxicomanii (EMCDDA), la care România este membră începând cu anul 2007. În semestrul I al anului 2023, Agenția Națională Antidrog a transmis Observatorului European pentru Droguri și Toxicomanie 12 notificări privind identificarea pentru prima dată de noi substanțe psihoactive.