Incendiu violent azi-noapte în Crevedia. Oamenii afectați de tragedia din 2023, din nou pe drumuri

La un an și jumătate de la exploziile puternice de la o stație GPL, un incendiu violent a cuprins barăcile în care locuiau cei rămași fără un acoperiș deasupra capului. Focul, care a izbucnit chiar lângă fosta stație GPL, s-a extins atât de repede, încât oamenii abia au reușit să-și salveze viețile. Patru containere care erau instalate într-o curte au ars din temelii, iar zeci de oameni sunt acum din nou pe drumuri.







„Nu a mai rămas nimic, nimic. Se mai vede încă fum. E ars tot, tot ce reușisem să construim și noi, eram mândri că aveam unde să stăm cu copiii. Iar nu mai e nimic. Nu mai e nimic, nici containere, nici nimic. Până și cărămida pentru casa nouă s-a distrus”, a spus, pentru Digi24, o femeie, care a fost afectată și de exploziile din 2023.

Incendiul a izbucnit vineri noapte, în jurul orei 21. Flăcările s-au extins foarte rapid, iar oamenii au văzut din nou cum tot ce au este distrus de flăcări. „Făcea scântei de la tabloul electric de la bucătărie. Am vrut să-l opresc, nu am reușit. Am scos copiii afară din casă și m-am dus direct la contoar să opresc de pe stâlp. Bubuia pe țevi și a luat foc tot”, spune o altă femeie.







Pompierii chemați au intervenit cu 10 autospeciale, dintre care 9 autospeciale de stingere cu apă şi spumă şi o autospecială pentru intervenţie şi salvare. Zece persoane au reușit să scape din calea focului, iar două au primit îngrijiri medicale. „Nu a mai rămas nimic din containere. Agonisisem și noi niște hăinuțe, niște încălțăminte și ce ne-a mai dat lumea înainte. Începusem să luam și noi oale. Au ars mașinile, a ars stivuitor, a ars tot”, mai spune femeia. În total, patru containere și două mașini au ars în urma incendiului.