ISU Dobrogea atrage atenția: iată ce măsuri trebuie luate la arderea deșeurilor sau vegetației uscate

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dobrogea“ al județului Constanța face apel către cetăţeni să respecte măsurile specifice de prevenire a incendiilor de vegetație uscată: „Arderea vegetației uscate sau a miriștilor reprezintă activități ce nu vor fi efectuate pe timp de vânt, în perioadă de caniculă şi secetă şi la lăsarea întunericului. Este obligatorie supravegherea în permanenţă a focului până la stingerea completă a acestuia. După arderea completă, resturile vor fi stropite cu apă pentru a împiedica reaprinderea focului sub acţiunea curenţilor de aer sau împrăştierea resturilor aprinse. Asigurarea în apropiere a unui recipient cu apă şi a unor unelte (lopeţi, măturoaie, etc.) pentru cazul în care focul scapă de sub control”, sunt câteva dintre sfaturile pompierilor.„Arderea miriştilor, vegetaţiei uscate, resturilor vegetale, gunoaielor, deşeurilor şi a altor materiale combustibile se face în locuri special amenajate ori pe terenuri pregătite, cu luarea măsurilor ce se impun pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăţi, asigurându-se supravegherea permanentă a arderii, precum şi stingerea jarului după terminarea activităţii. De asemenea, arderea resturilor se va face la o distanţă de minimum 10 metri faţă de materialele combustibile (construcţii, depozite de lemn, furaje, garduri de lemn, etc.) şi 40 metri faţă de locurile cu pericol de explozie, gaze şi lichide combustibile. Arderea se execută numai pe baza permisului de lucru cu foc deschis, după ce a fost informat serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă: emiterea permisului se face, prin grija primarului, de şeful serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă sau persoana desemnată în acest sens (conf. art. 97 din OMAI 163/2007).Condiţiile utilizării focului deschis pentru arderea vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale sunt prevăzute în Ordinul Ministrului Internelor şi Reformei Administrative şi al Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 605/579/2008”, au mai subliniat reprezentanții ISU Dobrogea.