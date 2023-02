Judecătorul Cristi Danileț: „AM CÂŞTIGAT și al doilea proces cu CSM”

Judecătorul Cristi Danileţ a anunţat luni că a câştigat al doilea proces cu CSM privind excluderea sa din magistratură.Concret, Instanţa supremă a anulat decizia CSM din mai 2022 prin care Danileţ a fost exclus din magistratură pe motiv că a desfăşurat activităţi politice prin două ONG-uri, care criticau partidele de la guvernare.„Azi, am câştigat definitiv, la Curtea Supremă, un al doilea proces cu CSM. Anul trecut, în mai 2022, mă sancţionase pentru că aş face parte din două formaţiuni politice - VeDem Just, cu care promovez educaţia juridică, şi ICDE-România Europeană, cu care militez pentru cultura democratică europeană - şi că cele două asociaţii au semnat comunicate de presă împotriva Guvernului. Or, magistraţilor le este interzis să facă politică. S-au oferit să mă apere două avocate: Luminiţa Tuleaşcă şi Cornelia Lalu. Ele au convins ICCJ că CSM s-a înşelat atunci când m-a sancţionat cu excluderea din magistratură şi au anulat în întregime soluţia iniţială. Le mulţumesc doamnelor avocat! Din păcate, încă nu mă pot întoarce la tribunal. În total, am fost sancţionat de trei ori, de fiecare dată cu excluderea din magistratură. Până acum, am câştigat două procese. Mai am unul. Între timp, pe perioada recursului, încă sunt suspendat din funcţie”, a scris Danileţ, într-un mesaj pe Facebook.