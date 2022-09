LIVETEXT. Eveniment important la Constanţa, privind delegarea serviciului de transport public! UPDATE

UPDATE. Mihai Lupu: "Există o perioadă de 3 luni de zile în care tarifele vor fi menținute după care vor intra în vigoare tarifele care au licitat și au și câștigat. Prețul carburantului s-a dublat. Aceste tarife vor fi indexate, dar nu vor depăși sume mari. Vom avea o scădere a tarifelor. Lumea trebuie să știe că nu ne jucăm. Am licitat niste prețuri, am câștigat. Faceți calcule de eficiență pentru că altfel nu vom avea pârghii legale de a băga mâna în buzunarul cuiva. Pentru anumite categorii pentru care statul asigură bani vom face tot posibilul ca să existe subvenții. Nu putem să lăsăm toate cheltuielile pe seama transportatorului. Noi CJC trebuie să ne asiguram anumite responsabilități. Suntem într-o nebuloasă privind gratuitatea elevilor din partea CJC. Legea le dă dreptul, dar atâta timp cât banii se duc către Inspectoratele Școlare nu putem respecta legea în acest fel. După cum ați văzut înafara de cele două trasee, toți transportatorii sunt din județul Constanţa. Am interzis categoric lucrul de a favoriza pe cineva."

























UPDATE. Cristian Hagea, director adjunct serviciul de transport: "Domnul președinte a făcut o radiografie complexă. Acest program a fost făcut de către o societate afiliată. Proiectul a stat în transparență. A existat un număr de 66 de amendamente distincte. Au fost găsite soluții ca ele să fie integrate. Acest program a fost gândit pe grupe. Grupele aduc beneficii tuturor celor implicați. Operatorul de transport are traseele comasate pe o regiune geografică având ca punct de plecare nodurile rutiere importante: Constanța, Hârșova, Cernavodă, Medgidia, Mangalia. Sunt anumite trasee pe care le numim sociale. Rentabilitatea este extrem de mică pentru operatorul de transport. La aceste trasee s-a renunțat din motive economice. Aceste trasee sunt prinse în grupe cu trasee rentabile astfel încât operatorul sa știe ca orice performanță scăzută se egalează cu rentabilitate mare pe alte trasee"







UPDATE. Mihai Lupu: "Este o zi importantă pentru CJC. Vreau să le urez La Mulți Ani tuturor celor care poartă numele Maria sau Marian. Acest demers de a delega serviciul de transport județean după o perioada destul de lungă s-a finalizat. Este o firmă profesionistă care a ținut cont de toate amendamentele. Există mai multe grupe de trasee. Una este în litigiu, alta este contestată și așteptăm rezoluțiile instanțelor. Celelalte, astăzi, împreună cu transportatorii, vom proceda la semnarea contractului. Fiecare localitate din acest județ va beneficia de transport. Nu a fost omisă nicio localitate. Caietul de sarcini ne permite să reglăm anumite lucruri care nu au fost puse la punct. Așteptăm ca factorii decizionali să ne dea anumite soluții. Nu va rămâne nimeni fără transport. După semnarea contractului transportatorii vor avea timp pentru mobilizare astfel încât să își ajusteze trasee, licențe, bilete și așa mai departe. La nivel de CJC va fi un compartamemt de monitorizare și control. Fiecare transportator va depune o garanție de a si îndeplini sarcinile. În cazul în care nu o fac, ei pot pierde licența de transport."