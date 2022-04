MAE respinge luarea de poziţie a Ambasadei Rusiei, după incidentul de azi: E pripită, complet nepotrivită şi inoportună

sursa foto: ziuadecluj.ro

Ministerul Afacerilor Externe respinge luarea de poziţie a Ambasadei Federaţiei Ruse la Bucureşti, în urma incidentului regretabil care a avut loc miercuri dimineaţă."MAE consideră ca pripită, complet nepotrivită şi inoportună calificarea în orice fel a acestui incident. MAE respinge totodată orice atribuire de context sau semnificaţie politică a acestui incident tragic şi face apel ca Ambasada Federaţiei Ruse să manifeste reţinere maximă în oferirea oricăror interpretări înaintea finalizării anchetei autorităţilor responsabile. Până la finalizarea anchetei şi comunicarea rezultatelor acesteia de către autorităţile române competente, orice fel de ante-pronunţări reprezintă doar speculaţii nefondate", se arată într-un comunicat al Ministerului de Externe, transmis AGERPRES.Conform sursei citate, MAE evidenţiază, în mod special, că nu a fost afectată integritatea personalului Ambasadei Federaţiei Ruse în România şi a clădirii acesteia."MAE atrage atenţia că instituţiile responsabile din România au dispus, încă din data de 24 februarie 2022, ca dispozitivul de pază şi protecţie alocat Ambasadei Federaţiei Ruse să fie suplimentat. În plus, la 5 martie, a fost dispusă o nouă măsură de consolidare a efectivelor de protecţie a Ambasadei Federaţiei Ruse, prin alocarea unei noi echipe de patrulare, sprijin şi intervenţie. Ministerul Afacerilor Externe subliniază că aceste măsuri de suplimentare a efectivelor de protecţie au fost dispuse inclusiv pentru a veni în mod operativ în întâmpinarea solicitărilor Ambasadei Federaţiei Ruse", se precizează în comunicatul citat.Ministerul Afacerilor Externe reiterează, şi cu acest prilej, condamnarea fermă a crimelor comise la Bucea şi în alte localităţi din Ucraina, pentru care răspunderea aparţine Rusiei, fiind comise în zone din Ucraina aflate sub ocupaţia forţelor armate ruse la momentul comiterii lor. "România consideră că este foarte important ca toţi cei care au comis aceste fapte să fie investigaţi, aduşi în faţa justiţiei şi să răspundă pentru faptele lor", subliniază MAE.Ambasada Federaţiei Ruse la Bucureşti a scris, miercuri, pe pagina sa oficială de Facebook, că şoferul care a intrat cu maşina în gardul misiunii diplomatice a fost sub "influenţa unei explozii de isterie anti-rusă"."Ambasada îşi exprimă profundele condoleanţe rudelor şi prietenilor bărbatului care şi-a dat foc în maşină după încercarea eşuată de a lovi porţile Ambasadei Rusiei în România. Trebuie să afirmăm cu regret că oricare ar fi motivele şoferului nu există nicio îndoială că acesta a comis acest act sub influenţa unei explozii de isterie anti-rusă", afirmă reprezentanţii ambasadei.Miercuri dimineaţa, în jurul orei 6,00, a fost sesizat un eveniment în care a fost implicat un autoturism, care a părăsit şoseaua şi s-a lovit de gardul Ambasadei Rusiei, şoferul decedând.În zonă au fost aplicate restricţii rutiere pe Şoseaua Kiseleff, pentru efectuarea cercetării la faţa locului.Procurorul de la Parchetul Tribunalului Bucureşti care se ocupă de cazul bărbatului decedat a declarat că în interiorul autovehiculului au fost găsite recipiente pentru substanţe inflamabile.