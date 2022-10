Marcel Ciolacu, prima reacţie după ce ministrul Apărării, Vasile Dîncu, şi-a dat demisia

"Îi respect decizia lui Vasile Dîncu şi îi mulţumesc pentru activitatea sa în cadrul Ministerului Apărării Naţionale. Am avut deja o discuţie cu premierul Ciucă şi i-am solicitat să preia interimatul la MApN, pentru că România are obligaţia să asigure stabilitate pe Flancul estic al NATO", a scris Ciolacu, luni, pe pagina sa de Facebook.Ministrul Apărării Naţionale, Vasile Dîncu, a anunţat că a demisionat din funcţie."În cursul acestei dimineţi, am înaintat prim-ministrului României, Nicolae Ciucă, demisia mea din funcţia de ministru al apărării naţionale", a scris Dîncu pe Facebook.