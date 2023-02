Minoră plecată de acasă, căutată de familie și Poliție

La data de 16 februarie, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Constanța – Secția 5 Poliție au fost sesizați cu privire la plecarea voluntară a minorei Larisa Maria Mocanu, de 16 de ani, din municipiul Constanța. Aceasta a plecat de acasă în ziua respectivă, în jurul orei 16.00, fără a mai reveni. Adolescenta are 1,60 m înălțime, 55 de kilograme, păr brunet, ca semn particular prezintă un tatuaj sub formă de șarpe la nivelul palmei. La data plecării, acesta purta geacă de culoare neagră, trening de catifea roșu, tricou și pantofi sport de culoare albă.Cetăţenii care pot furniza orice informaţii în legătură cu această persoană sunt rugaţi să contacteze numărul unic pentru apeluri de urgență 112 sau Dispeceratul I.P.J. Constanța, tel. 0241.611.364.