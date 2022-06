Mircea Geoană: Pentru România, integrarea în NATO şi UE, la fel de importante ca Marea Unire

Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoană, a declarat vineri, la Cluj, că integrarea României în NATO şi UE sunt momente istorice la fel de importante ca Marea Unire şi Mica Unire, scrie Agerpres."Pentru România, integrarea în NATO se încheie abia în 2022. Am intrat în 2004, dar din punct de vedere militar şi de securitate România va avea, datorită faptului că Rusia este un actor imprevizibil şi agresiv, aceeaşi calitate a securităţii naţionale, cum o are Germania sau Belgia. Nu avem niciun fel de diferenţă între ceea ce are NATO pe flancul estic şi ceea ce are NATO deja în Europa de Vest. Este o schimbare fundamentală. (...) În NATO şi UE este familia naturală a României (...), este casa noastră. (...) Integrarea noastră în NATO şi UE reprezintă - şi va fi în cartea de istorie - un moment la fel de important ca Marea Unire sau Mica Unire, pentru că este de fapt o schimbare de paradigmă, pentru prima dată România are ca aliat şi partener întreg Occidentul democratic", a afirmat Mircea Geonă, la o dezbatere organizată de Universitatea "Babeş-Bolyai" (UBB).