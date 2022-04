Misiune plină de emoții pentru pompierii din Constanța! Au adus pe lume, în ambulanța SMURD, un bebeluș prematur

O femeie din Hârșova a născut în ambulanță, asistată de salvatorii SMURD

• Bebelușul s-a născut prematur, la opt luni

• Salvatorii au avut emoții, fiind prima naștere pe care o asistau

• Atât mama, cât și copilul sunt sănătoși







Misiune plină de emoții pentru salvatorii de la Stația de Pompieri Hârșova: au adus pe lume, în

ambulanța SMURD, un bebeluș perfect sănătos.







Un apel la numărul unic de urgență 112 anunța că o femeie aflată în opt luni de sarcină avea nevoie de ajutorul pompierilor militari. Acuza dureri foarte mari și nu se putea deplasa. Echipajul SMURD format din plt. Daniela Holban, plt.adj. Gabriel Năstase și plt.adj. Valentin Burdușel a plecat imediat spre adresa indicată în nota de anunțare.







„Am ajuns foarte repede la ea. Avea complicații, așa că am decis să o ducem la spital“, povestește plt. Daniela Holban.







La scurt timp însă, salvatorii au trebuit să pună în practică toate cunoștințele teoretice legate de naștere, căci bebelușul nu a mai avut răbdare și a vrut să vină pe lume mai repede.







„Nici eu, nici colegii mei nu am mai avut un asemenea caz. Am avut mari emoții, mai ales că bebelușul s-a născut prematur, la opt luni de sarcină, dar, pe moment, le-am lăsat deoparte atunci. Ne-au copleșit după ce am ținut copilul în brațe. O fetiță perfect sănătoasă și foarte gălăgioasă – un semn în plus că e perfectă. Și ea, și mama au ajuns cu bine la spital. Ambii sunt sănătoși“, spune subofițerul.

Plutonierul Daniela Holban s-a alăturat echipei salvatorilor Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Dobrogea“ al județului Constanța în anul 2016, continuând astfel dorința de a ajuta semenii insuflată de tatăl său, fost pompier militar. Plt. adj. Gabriel Năstase și plt.adj. Valentin Burdușel s-au alăturat ISU Constanța în urmă cu aproximativ 16 ani.