MITĂ LA FRONTIERĂ. 50 DE EURO pentru a ajuta să treacă 8 migranți să treacă ilegal granița

Polițiștii de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Giurgiu au depistat opt cetățeni sirieni care încercau să intre ilegal în România, ascunși într-un locaș special amenajat al unui microbuz, printre marfa transportată.În dimineața zilei de vineri, 25.11.2022, în jurul orelor 04:20, două persoane s-au prezentat în Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiu, pe sensul de intrare în România, dinspre Bulgaria, călătorind cu un microbuz, unul fiind șofer, celălalt pasager. În momentul prezentării documentelor pentru controlul de frontieră, șoferul, un cetățean român în vârstă de 23 de ani, a introdus o bancnotă de 50 de euro în certificatul de înmatriculare al mijlocului de transport, oferind-o unui polițist de frontieră, cu scopul de a evita controlul fizic amănunțit al microbuzului.Imediat polițiștii de frontieră au informat ofițerii D.G.A., care au demarat activitățile procedurale specifice. Totodată, polițiștii de frontieră au verificat compartimentul pentru marfă al mijlocului de transport, ocazie cu care, într-un locaș special amenajat, au fost identificate 8 persoane de sex masculin, cetățeni sirieni, cu vârste cuprinse între 16 și 44 de ani. Ofițerii de politie judiciară din cadrul D.G.A. - Serviciul Județean Anticorupție Giurgiu și Compartimentul P.C.M.I.I.T. al Sectorului Poliției de Frontieră Giurgiu, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Giurgiu efectuează cercetări cu privire la două persoane, cetățeni români, care au calitatea procesuală de suspect, pentru săvârșirea infracțiunilor de trafic de migranți și dare de mită.Din cercetări a rezultat că persoanele descoperite au fost preluate de către cei doi cetățeni români din Sofia , urma să fie introduse în mod fraudulos în România și aveau ca destinație finală Germania.În cauză se efectuează cercetări cu privire la săvârșirea infracțiunii de trecere frauduloasă a frontierei de stat de către cei 8 cetățeni sirieni, respectiv dare de mită și trafic de migranți (șoferul microbuzului) și trafic de migranți ( pasagerul microbuzului).În baza Acordului de readmisie româno-bulgar, cetățenii de origine siriană au fost predați Poliției de Frontieră din Republica Bulgaria.Cu privire la cei doi cetățeni români, procurorul de caz a dispus măsura preventivă a reținerii, urmând ca în ziua de 26.11.2022, să fie prezentați Tribunalului Giurgiu, cu propunere de arestare preventivă. În prezent ofițerii S.J.A. Giurgiu, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Giurgiu, derulează activități de urmărire penală în vederea lămuririi cauzei sub toate aspectele.