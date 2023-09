Niciun sfârșit de săptămână fără razii pe litoral! Șoferi drogați cu cocaină sau metamfetamină, depistați la volan

Astfel, oamenii legii din cadrul Poliției orașului Năvodari au desfășurat o acțiune pentru prevenirea consumului și traficului de droguri sau alte substanțe interzise, menținerea ordinii și liniștii publice și creșterea gradului de siguranță rutieră. În urma activităților desfășurate, au fost aplicate 24 de sancțiuni contravenționale, dintre care 20 la O.U.G. 195/2002 și 4 la Legea 61/1991, în valoare totală de peste 4.000 de lei. La acțiune au participat și jandarmi din cadrul Grupării Mobile de Jandarmi Tomis Constanța.De asemenea, vineri, 1 septembrie, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Constanța – Biroul Rutier au desfășurat o acțiune pentru verificarea respectării reglementărilor legale privind executarea lucrărilor în zona drumului public. În urma neregulilor constatate, au fost aplicate 4 sancțiuni contravenționale pentru efectuarea de lucrări în zona drumului public cu avizul Poliției Rutiere expirat sau fără aviz, în valoare totală de 58.000 de lei.De asemenea, în aceeași zi, polițiștii din cadrul Poliției orașului Cernavodă au desfășurat o acțiune pentru menținerea ordinii și liniștii publice și creșterea gradului de siguranță rutieră. În urma acitivităților desfășurate, a fost aplicată 1 sancțiune contravențională la O.U.G. 195/2002, în valoare de 1.000 de lei. Totodată, a fost reținut în vederea suspendării, un permis de conducere, au fost retrase un certificat de înmatriculare și un set de plăcuțe cu numere de înmatriculare și a fost constatată o infracțiune la regimul circulației rutiere. Astfel, la data de 1 septembrie, în jurul orei 22.40, polițiștii au identificat un bărbat, de 28 de ani, care a condus un autoturism, pe strada Cazărmii, fiind sub influența băuturilor alcoolice. Bărbatul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind 0,48 mg/l alcool pur în aerul expirat. Ulterior, a fost condus la spital, pentru prelevarea de probe biologice, în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge. În cauză s-a întocmit dosar de cercetare penală. La acțiune au participat și jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Constanța, polițiști de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă, precum și polițiști locali de la Poliția Locală Cernavodă.În noaptea de 2 spre 3 septembrie, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Constanța - Biroul Rutier au desfășurat o acțiune pentru creșterea gradului de siguranță rutieră, prin depistarea și sancționarea conducătorilor auto aflați sub influența băuturilor alcoolice sau a substanțelor psihoactive.Astfel, au fost testați, cu apartaul etilotest, 103 de conducători auto și, cu aparatul drugtest, 16 conducători auto. În urma neregulilor constatate, au fost aplicate 14 sancțiuni contravenționale la O.U.G. 195/2002, în valoatre totală de aproximativ 18.000 de lei.Totodată, au fost reținute, în vederea suspendării, 8 permise de conducere, respectiv 7 pentru conducere sub influența alcoolului și 1 pentru depășire neregulamentară. De asemenea, au fost retrase 4 certificate de înmatriculare și 2 seturi de plăcuțe cu numere de înmatriculare și au fost constatate 2 infracțiuni la regimul circulației rutiere.La data de 2 septembrie a.c., în jurul orei 23.15, polițiștii au identificat un bărbat, de 34 de ani, care a condus un autoturism, pe aleea Pelicanului, fiind sub influența substanțelor psihoactive. Bărbatul a fost testat cu aparatul drugtest, rezultatul fiind pozitiv la cocaină. Ulterior, a fost condus la spital, pentru prelevarea de probe biologice, în vederea stabilirii prezenței substanțelor psihoactive în sânge.La data de 3 septembrie, în jurul orei 01.00, polițiștii au identificat un bărbat, de 25 de ani, care a condus un autoturism, pe aleea Pelicanului, fiind sub influența substanțelor psihoactive și a băuturilor alcoolice. Bărbatul a fost testat cu aparatul drugtest, rezultatul fiind pozitiv la metamfetamină, și cu aparatul etilotest, rezultatul fiind 0,06 mg/l alcool pur în aerul expirat. Ulterior, a fost condus la spital, pentru prelevarea de probe biologice, în vederea stabilirii prezenței substanțelor psihoactive în sânge.În ambele cauze a fost întocmit dosar de cercetare penală.