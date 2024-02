O femeie din Constanţa îşi caută mama, pe care nu mai văzut-o din fragedă copilărie: „A sosit momentul să îmi cunosc familia”

„Mama, aș vrea să știu dacă te-ai gândit vreodată la mine așa cum m-am gândit și eu în toți acești ani, dar nu am știut unde să te găsesc…”







Aşa începe strigătul de durere al unei femei în vârstă de 60 de ani, născută la Constanţa, care a apelat la comunitatea „The never forgotten romanian children – Copiii niciodată uitați ai României”, din mediul online, pentru a-și găsi mama pe care nu a mai văzut-o din jurul vârstei de un an. Mai mult, femeia susţine că mai are fraţi sau surori, cu care şi-ar dori să ia legătura:







„Cu siguranță am mai mulți frați sau surori, de aceea îmi doresc să-i cunosc” mai spune femeia, precizând că nu o urăşte pe cea care i-a dat viaţă, ba din contră, i-a înţeles neputinţa de la acea vreme, dar visul ei este acelaşi zilnic: să îşi întâlnească familia!







„Mama, aș vrea să știu dacă ți-a fost dor de mine, dacă te-ai gândit vreodată la mine așa cum m-am gândit și eu în toți acești ani dar nu am știut unde să te găsesc. Numele meu la naștere a fost MIHAI MAGDALENA, sunt născută la data de 24 august 1964 în CONSTANTA. Sunt aici în căutarea mamei mele care se numea MIHAI NICULINA, care pe atunci locuia în satul LUPŞANU din raionul LEHLIU și atunci când m-a adus pe lume avea o vârstă destul de fragedă, 16 ani iar acum ar trebui să aibă în jur de 76 ani. Știu că apoi am fost dusă la BUFTEA pe lângă BUCUREȘTI de un unchi și la aproape un anișor am fost adoptată de o familie minunată”, se arată în mesajul femeii.







Potrivit acesteia, atunci când mama sa a semnat adopția ei mai avea deja un alt copil mai mic. Iar gândul că mai are fraţi sau surori, sânge din sângele ei, o face să spere tot mai mult că momentul în care vor sta toţi la masă este aproape!







„Cu siguranță am mai mulți frați sau surori de aceea îmi doresc să-i cunosc. Nu o urăsc pe mama, nu o învinovățesc deoarece știu că nu avea posibilități materiale. A sosit momentul, mai mult că niciodată să îmi doresc să îmi cunosc mama și toți frații mei. Vă rog ajutați-mă să îmi îndeplinesc acest vis pe care dintotdeauna l-am avut, DISTRIBUIȚI anunțul meu cât mai mult posibil și poate cineva o să își amintească și de mine. Vă mulțumesc!”, se arată în încheierea mesajului semnat de Magdalena.