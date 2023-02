O femeie din Constanța își caută TATĂL BIOLOGIC și SORA. „Nu mi-am pierdut niciodată speranța”

O femeie de 42 de ani, născută în Constanța, a apelat la membrii comunității online „The never forgottern Romanian children – Copiii niciodată uitați ai României” pentru a-și găsi rudele biologice, mai precis tatăl și sora.„Numele meu la naștere a fost Mitrofan Ioana și sunt născută pe data de 25 octombrie 1980, în Constanța. Povestea mea, ca a majoritatea copiilor de aici, este mai mult sau mai puțin tristă, dar nu mi-am pierdut niciodată speranța. Sunt aici în căutarea tatălui meu, care se numește Mitrofan Ioan și a surorii mele, care se numea Mătușa Mariana, și ar fi născută cu aproximație 1966.În urma unei boli, mama, care se numea Mătușa Floarea, ne-a părăsit, iar noi am fost crescute de bunica maternă, eu până la vârsta de 6 ani și ulterior la casa de copii, iar sora mea știu că a fost dată spre adopție de la vârsta de 2 anișori unei familii de medici din Cernavodă. Pe tata nu l-am cunoscut niciodată, posibil să mai am și alți frați sau surori, din partea tatălui. De aceea, vă rog să mă ajutați să îmi distribuiți anunțul, în speranța că îmi voi vedea visul împlinit și orice informație aveți, vă rog să lăsați un mesaj privat paginii The never forgotten Romanian children, de pe Facebook”, este mesajul transmis de femeia aflată în căutarea familiei biologice.